Trient: Ausgebüxter Bär M49 wieder in Gefangenschaft

Trient – Im Trentino ist Bär M49, der immer wieder für Probleme gesorgt hatte, am Dienstagabend von der Forstbehörde eingefangen worden.

Das Tier tappte in den Bergen oberhalb von Tione in eine Rohrfalle und wurde im Anschluss in das Tierpflegezentrum von Casteller gebracht.

Von dort war der rund 170 Kilogramm schwere Bär im Juli 2019 ausgebüxt. Dem Tier geht es körperlich gut. Dass er nun nicht mehr in Freiheit ist, wird dem Bären aber weniger munden. Allerdings, so berichtet die Provinz Trient, befindet sich nun in demselben Gehege auch eine Bärendame. Das könnte die Motivation für künftige Fluchtversuche womöglich dämpfen.