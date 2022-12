Trient: Feuer in Karosseriewerkstatt entwickelt sich zu Großbrand

Trient – In einer Karosseriewerkstatt in Gardolo in Trient ist am Dienstagvormittag gegen 8.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das sich zu einem Großbrand entwickelt hat.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, haben die Flammen auch eine Wohnung im oberen Stockwerk erreicht. Die Hall der Freiwilligen Feuerwehr befindet sich gleich in der Nähe der Werkstatt.

Neben den Feuerwehren von Gardolo und Lavis stand auch die Berufsfeuerwehr von Trient im Einsatz. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Aufgrund des Großbrandes breitete sich eine Rauchwolke über der Stadt aus, die sich in Richtung Süden verzog. Die Umweltschutzagentur der Provinz stellt Überprüfungen an, wie sehr die Luftqualität beeinträchtigt wurde.