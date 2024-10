Überflutete Kirche: “Nasse Hochzeit, glückliche Hochzeit”

Von: ka

Bellaria Igea Marina – Obwohl heftige Regenfälle für zahlreiche Überschwemmungen gesorgt hatten, ließ es sich ein Traupaar aus der Provinz Rimini nicht nehmen, dennoch den Sprung ins Eheglück zu wagen. Der Wunsch, sich das schicksalhafte Ja-Wort zu geben, war stärker als das Wasser.

Das Unterfangen war jedoch nicht leicht. Da die Kirche Sacro Cuore in Bellaria Igea Marina knöcheltief mit schlammigem Wasser überflutet war, war der Priester, Don Giorgio Budellini, gezwungen, die Trauzeremonie in Gummistiefeln abzuhalten.

Die beiden Trauleute, Paolo Stacchini und Yoana Castro Cubas Rodriguez, hatten etwas Mühe, den Altarbereich zu erreichen. Besonders Yoana hatte alle Hände voll zu tun, ihr Brautkleid und ihre weißen Schuhe halbwegs trocken zum Altar zu bringen.

Aber weder sie noch die Hochzeitsgäste ließen sich von der überfluteten Traukirche diesen schönen Moment verderben. “Inmitten etwas bestürzter, aber vor allem lächelnder Gesichter gelang es dem Pfarrer, die Trauung mit der Übergabe der Eheringe und der traditionellen Trauformel zu vollenden”, bestätigen die Familien und die Freunde der Brautleute.

Anschließend begaben sich die Hochzeitsgäste, die eigens für diese Feier aus ganz Italien und teilweise sogar aus dem Ausland angereist waren, in die Locanda delle Dune, deren untere Etage und tiefer gelegener Park ebenfalls überflutet waren. Auch in diesem Fall waren die Gäste und der Inhaber der Locanda findig. Die Feier wurde kurzerhand auf die trockene Anhöhe, die zur Locanda delle Dune gehört, und in den ersten Stock des Gebäudes verlegt, wo die Gäste nach dem festlichen Abendessen bis in die Nacht hinein feierten und tanzten.

“Nichts könnte wahrer sein, nasse Hochzeit, glückliche Hochzeit”, so der Kommentar des Bruders des glücklichen Bräutigams, Massimiliano Stacchini, auf seiner Facebook-Seite.