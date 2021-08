Umfrage: Italiener mehrheitlich für „Grünen Pass“

Rom – Der Streit um die Einführung des „Grünen Passes“ entzweit die Italiener und sorgt seit Wochen für heftigen politischen Streit.

Die übergroße Mehrheit der Italiener scheint aber die von der Regierung Draghi getroffene Entscheidung, ab dem 6. August nur mehr Inhabern des Passes größere Freiheiten zu gewähren, zu unterstützen. Laut einer vom „Corriere della Sera“ und vom international tätigen Umfrageinstitut Ipsos durchgeführten Untersuchung begrüßen zwei Drittel der Italiener die Einführung des „Grünen Passes“. Weniger als ein Viertel der Bürger des Stiefelstaats lehnt den „Grünen Pass“ ab.

Die Einführung des „Grünen Passes“, ohne den in Zukunft viele Freizeitaktivitäten wie der Besuch von Kinos, Museen, Theatern, Sportevents und anderen Großveranstaltungen sowie das Speisen in den Innenräumen der Restaurants nicht mehr möglich sein werden, wird laut einer von Ipsos durchgeführten Umfrage von zwei Dritteln der Italiener unterstützt.

„39 Prozent der Befragten sind sehr dafür und 27 Prozent eher dafür. Nur jeder Vierte lehnt den Pass ab. Von Letzteren sind zwölf Prozent sehr dagegen und ebenfalls zwölf Prozent eher dagegen. Die restlichen zehn Prozent halten sich mit ihrem Urteil zurück. Der Untersuchung zufolge überwiegen die Befürworter in allen sozialen Schichten und bei den Wählern aller Parteien. Der Anteil der Gegner und Personen, die sich nicht äußern, ist bei den Älteren, bei den weniger Gebildeten und bei den weniger Wohlhabenden höher. Zudem haben wir beobachtet, dass die Ablehnung unter den Kaufleuten, Handwerkern, Arbeitslosen und unter prekär beschäftigten Personen größer ist als in den anderen Berufsgruppen“, so der Präsident von Ipsos Italia, Nando Pagnoncelli.

Überraschend ist, dass selbst unter den Wählern der beiden rechtspopulistischen Parteien Lega und Fratelli d’Italia, deren Spitzenpolitiker und Parlamentarier an den Protesten gegen den Pass teilnehmen, die Unterstützung für den „Grünen Passes“ überwiegt. Der Umfrage zufolge stimmen jeweils 58 und 55 Prozent der Wähler der Einführung des „Grünen Passes“ zu.

Von den Befragten, die den Pass ablehnen, erklären zehn Prozent, dass ihrer Meinung nach die Maßnahme einen schweren Eingriff in die individuelle Freiheit darstellte. Ebenfalls zehn Prozent meinen, dass er der Wirtschaft schade. Acht Prozent der interviewten Gegner sind hingegen der Ansicht, dass der „Grüne Pass“ für die Eindämmung der Pandemie nutzlos und für die Gesundheit der Geimpften potenziell schädlich sei.

Die Ergebnisse der Umfrage scheinen auch die relativ geringe Beteiligung an den Protesten gegen die Einführung des „Grünen Passes“ – in Millionenstädten gingen teilweise nur wenige Tausend Demonstranten auf die Straße – zu erklären. Der Untersuchung zufolge werden die „No green pass“-Demos nur von 24 Prozent der Italiener begrüßt. Die übergroße Mehrheit der Befragten – 58 Prozent – lehnen sie hingegen ab.