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Auf stehenden Lkw aufgefahren

Unfall auf Brennerautobahn: Mann aus Südtirol [27] kommt ums Leben

Dienstag, 16. Juni 2026 | 13:45 Uhr
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Von: luk

Affi/Verona – Auf der Brennerautobahn ist es am Dienstag in der Früh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Involviert war ein junger Mann aus Südtirol sowie dessen Lebensgefährtin.

Bei dem Crash kurz nach 7.00 Uhr auf der Südspur zwischen Affi und Verona ist ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren. Die traurige Bilanz: ein Toter sowie eine Schwerverletzte.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 27-jährigen Mann mit Wohnsitz in Südtirol. Seine Lebensgefährtin (29) erlitt laut Medienberichten schwere Verletzungen.

Im Einsatz waren neben den Rettungskräften, die Feuerwehr sowie die Verkehrspolizei. Die Verletzte wurde nach der Bergung und Erstversorgung ins Krankenhaus Borgo Trento in Verona eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Ersten Informationen zufolge dürfte der 27-Jährige ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und auf einen stehenden Lkw in einer Parkbucht aufgefahren sein. Das Auto wurde durch den heftigen Aufprall in dem Bereich zwischen Lkw und Leitplanke eingequetscht.

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