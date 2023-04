Unfassbare Tragödie: Psychiaterin von Patienten umgebracht

Pisa – Die Psychiaterin des Krankenhauses Santa Chiara von Pisa, Barbara Capovani, wurde Opfer eines tödlichen Angriffs.

Ein ehemaliger Patient, der als ausgesprochen gewalttätig gilt und seit Beginn der Pandemie der radikalen Impfgegner- und Coronaleugnerszene angehört, der 35-jährige Gianluca Paul Seung, soll ihr nach Dienstschluss vor dem Krankenhaus aufgelauert und mit einer Eisenstange auf sie eingeschlagen haben. Am späten Sonntagabend erlag die 55-jährige Psychiaterin ihren schweren Kopfverletzungen. Gianluca Paul Seung, der sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte, wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Am Freitag gegen 18.30 Uhr war die Psychiaterin des Krankenhauses Santa Chiara von Pisa, Barbara Capovani, die ihren Dienst eben beendet hatte, gerade dabei, ihr Fahrrad aufzusperren, als ein Mann sich ihr von hinten näherte und sie angriff. Der unbekannte Täter, der ihr offensichtlich aufgelauert hatte, schlug der 55-jährigen Ärztin von hinten mit einem Prügel oder einer Eisenstange mehrmals auf den Kopf. Nach wenigen Schlägen brach Barbara Capovani blutüberströmt zusammen. Der Unbekannte hingegen ergriff die Flucht.

Die Psychiaterin wurde von den von Zeugen verständigten Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die von der Frau erlittenen Kopfverletzungen erwiesen sich als sehr schwer. Trotz aller Bemühungen ihrer Kollegen erlag Barbara Capovani am späten Sonntagabend ihren schweren Verletzungen.

Um den Angreifer zu ermitteln, befragte die Polizei Zeugen und wertete die Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Alsbald geriet ein ehemaliger Patient des Opfers, der 35-jährige Gianluca Paul Seung, ins Visier der Ermittler. Der Mann, der sich im Jahr 2019 in der psychiatrischen Diagnose- und Behandlungseinrichtung in Pisa in Behandlung befunden hatte, hegte einen starken Groll gegen Barbara Capovani, die ihn in diesem Jahr behandelt hatte. Nach der Rekonstruktion der Ermittler habe er den Angriff bereits am Vortag versucht, aber Capovani war an diesem Tag nicht im Dienst.

Am Samstagabend suchte die Polizei seine Wohnung in der Nähe von Lucca auf, um sie zu durchsuchen. Da sich Gianluca Paul Seung in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte, mussten die Beamten gewaltsam in seine Wohnung eindringen. Im Rahmen der Verhaftung des Mannes stellten die Polizisten unter dem Bett eine Armbrust und mehrere dazu passende Pfeile sicher.

Bei Gianluca Paul Seung, der sich auf seinem Facebook-Profil als „Schamane und Mittler zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren“ beschrieb, handelt es sich um eine „schillernde Figur“ der radikalen Impfgegner- und Coronaleugnerszene. Barbara Capovani hatte bei ihm vor vier Jahren eine narzisstische Störung diagnostiziert, hatte zugleich jedoch behauptet, dass der Patient bei klarem Verstand sei.

Seither schien der heute 35-Jährige, der den wildesten Verschwörungstheorien anhängt, gegen die Psychiaterin einen tiefen Hass gehegt zu haben. In den sozialen Netzwerken beschuldigte er sie, „zusammen mit Putin Stammzellen zu verkaufen, eine Spionin zu sein und satanische Rituale zu vollziehen“. In seinen langen Beiträgen schrieb er auch, dass Barbara Capovani Kopf eines Netzwerks von Satanisten sei, das „völlig anonyme virtuelle Währungen dazu verwendet, um Menschenfleisch zu kaufen“.

Immer auf Facebook richtete der 35-Jährige eine eigene Seite ein, die er „Vereinigung zur Verteidigung von Psychiatriepatienten“ nannte. Auf ihr veröffentlichte er Fotos von Gerichtsdokumenten, aber auch eine Anzeige, die er gegen den damaligen Ministerpräsidenten Mario Draghi bei der Finanzpolizei von Viareggio erstattet hatte. Er wendete sich auch an die Redaktion eines Lokalblatts, um den „Verkauf von giftigen Impfstoffen“ anzuprangern. Gianluca Paul Seung glaubte wie viele andere Verschwörungstheoretiker offenbar, dass die Pandemie samt der Impfung eine von den Eliten gesteuerte Verschwörung sei, um die Menschheit zu unterjochen.

Gianluca Paul Seung, der als sehr gewalttätig gilt, besitzt trotz seines noch jungen Alters eine lange Vorstrafenliste. Bei seiner Festnahme liefen auf seinen Namen nicht weniger als vier Gerichtsverfahren. Bereits vor elf Jahren hatte er einen Psychiater, der ihn damals behandelt hatte, in einem Restaurant vor seiner Ehefrau angegriffen. Sechs Jahre später, 2018, war er in Viareggio wegen Belästigung einer Minderjährigen festgenommen worden. Während der Pandemie hingegen hatte er zweimal einen Wachmann – das zweite Mal mit einem Pfefferspray – angegriffen.

Aber nicht nur in der Szene der radikalen Impfgegner- und Coronaleugner, sondern auch auf einer Facebook-Gruppe, die der offiziellen Psychiatrie sehr kritisch gegenübersteht, war Gianluca Paul Seung äußerst aktiv. Verschiedene Seiten der radikalen Impfgegner- und Coronaleugner – insbesondere auf Telegram – nehmen den Mord an der Psychiaterin und die Festnahme des mutmaßlichen Täters nun erneut zum Anlass, wildeste Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit zu rücken.

Weit über Pisa hinaus ist die Trauer um Barbara Capovani groß. Ihre Kollegen erinnern sich an eine engagierte Ärztin, die in Pisa als Erste die Behandlung von Psychiatriepatienten mit Tieren eingeführt hat. Um ihrer ermordeten Kollegin zu gedenken, aber auch ihrer Forderung nach strengeren Sicherheitsbestimmungen und einer Sicherheitsverwahrung von gewalttätigen Patienten mehr Nachdruck zu verleihen, ließen ihre Kollegen in ganz Italien am Montag zu Mittag für zwei Minuten ihre Arbeit ruhen.