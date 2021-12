Ungeimpfte plus 32 Prozent, Geimpfte minus 33 Prozent

Rom – Eine Studie der italienischen Vereinigung der Sanitätsbetriebe und Krankenhäuser, Fiaso, fördert Erstaunliches zutage.

Laut dem letzten Bericht, dem die Zahlen von 16 überwachten Krankenhäusern zugrunde liegen, stieg die Anzahl der auf den Intensivstationen behandelten Ungeimpften innerhalb von zwei Wochen um 32 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Geimpften um 33 Prozent. Insgesamt zogen die stationären Aufnahmen von Covid-19-Patienten um zehn Prozent an. „Die Zahlen bestätigen die Wirksamkeit der Impfstoffe. Keiner der schwer erkrankten Patienten erhielt die Impfung in den letzten vier Monaten. Dies bekräftigt die Annahme, dass die Wirksamkeit zwar vorhanden bleibt, aber im fünften und sechsten Monat nachlässt“, so die Fiaso.

Die Zahlen der Patienten, die wegen Covid-19 auf die Intensivstation verlegt werden müssen, folgen zwei vollkommen entgegengesetzten Tendenzen. Während die Anzahl der Ungeimpften in den letzten beiden Wochen um 32 Prozent stieg, sank die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Geimpften im gleichen Zeitraum um 33 Prozent. Erstaunlich und sogar etwas überraschend ist, dass es unter den Coronapatienten mit schwerem Verlauf keinen gab, der den Impfzyklus vor weniger als vier Monaten abgeschlossen hatte. Diese Hoffnung gebenden Zahlen sind das Ergebnis einer Studie der italienischen Vereinigung der Sanitätsbetriebe und Krankenhäuser, Fiaso, der die Zahlen von 16 überwachten Krankenhäusern zugrunde liegen. Die Daten, die in der letzten Woche gesammelt wurden, zeigen auch, dass die Covid-bedingten Krankenhausaufenthalte um 10,1 Prozent – von 810 Patienten am 30. November auf 892 Patienten am 7. Dezember – anstiegen.

Insgesamt mussten 97 Patienten auf eine Intensivstation verlegt werden, was einem Anstieg von zwei Prozent gegenüber den 95 Patienten der Vorwoche entspricht. 77 dieser Coronapatienten hatten nie eine Impfdosis erhalten, während 20 Prozent geimpft waren. Es ist zu beachten, dass es sich bei den intensivmedizinisch betreuten Geimpften um Personen handelte, die den Impfzyklus vor mehr als vier Monaten abgeschlossen hatten. In drei Viertel der Fälle litten diese Patienten zudem an schweren Begleiterkrankungen. Das Durchschnittsalter der Patientengruppe der auf den Intensivstationen behandelten Geimpften betrug 69 Jahre.

Die Betrachtung der Gruppe der ungeimpften intensivmedizinisch betreuten Coronapatienten offenbart ein vollkommen anderes Bild. Sie waren mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren nicht nur jünger, sondern litten mit einem Anteil 58 Prozent an Zusatzerkrankungen auch seltener an anderen Krankheiten. Auch bei der Altersspanne gab es einen signifikanten Unterschied. Während er bei den Geimpften zwischen 47 und 85 Jahren lag, reichte er bei den Ungeimpften von 21 bis 83 Jahren. Diese Daten unterstreichen, dass ungeimpfte jüngere Coronapatienten ohne Vorerkrankungen einem ungleich höheren Risiko ausgesetzt sind, auf einer Intensivstation zu landen als vergleichbare Ungeimpfte. Mit 75 Jahren bei den Geimpften und 64 Jahren bei den Ungeimpften wies bei der Einlieferung ins Krankenhaus auch das festgestellte Durchschnittsalter einen signifikanten Unterschied auf.

IL SUPER GREEN PASS SPINGE LE VACCINAZIONI: RECORD DI PRIME DOSI IL SUPER GREEN PASS SPINGE LE VACCINAZIONI: RECORD DI PRIME DOSI L'introduzione del super green pass spinge ancora le vaccinazioni: record di prime dosi, in un solo giorno sono state 42 mila in più. Dal 15 dicembre via libera alla campagna per i bambini dai cinque agli undici anni.Riccardo Porcù dal Tg3 delle 12 dell'8 dicembre 2021 Posted by Tg3 on Wednesday, December 8, 2021

„Innerhalb einer Woche hat sich der Trend steigender Zahlen von Krankenhausaufenthalten ungeimpfter Patienten auf den Intensivstationen und der gleichzeitige Rückgang der geimpften Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf verfestigt. Dies ist eine weitere Bestätigung für die Wirksamkeit der Impfung beim Schutz vor schweren Covid-bedingten Krankheitsverläufen. Wir haben uns jedoch dafür entschieden, den Zustand der geimpften Patienten auf den Intensivstationen näher zu untersuchen. Dabei haben wir festgestellt, dass sie alle den Impfzyklus vor mehr als vier Monaten abgeschlossen hatten. Dies deutet einerseits auf den guten Schutz der Impfung in den ersten Monaten hin, bestätigt andererseits aber einmal mehr, wie wichtig es ist, die dritte Dosis – insbesondere für gebrechliche ältere Menschen – vorzuziehen. Wie vom Gesundheitsministerium vorgesehen, ist es daher nötig, die Impfkampagne für die Verabreichung der dritten Dosis zu beschleunigen“, erklärt der Präsident der Fiaso, Giovanni Migliore.