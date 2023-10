Unglaublich: Hund stürzt auf schwangere Frau

Rom – Eine belebte Straße in Zentrum von Rom ist kurz nach Mittag Schauplatz eines unglaublichen Vorfalls geworden, der leicht hätte in eine Tragödie münden können. Ein großer Hund – es soll sich um einen Rottweiler gehandelt haben – fiel aus einem Fenster im dritten Stock und stürzte auf eine schwangere Frau, die das Pech hatte, just in diesem Moment unter dem Haus spazieren zu gehen.

Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden, leisteten der Frau umgehend erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Notarzt und sein Team kümmerten sich um die Erstversorgung des Opfers. Die 28-Jährige, die eine Verletzung am Kopf erlitten hatte, wurde mit Verdacht auf ein Schädeltrauma in das Krankenhaus Umberto I von Rom eingeliefert.

Ihr Zustand wurde von den behandelnden Medizinern aber nicht als ernst bezeichnet. Angesichts ihrer Schwangerschaft und des erlittenen Traumas wurde die Schwangere aber auf die Intensivstation verlegt, wo sie bis auf Weiteres unter Beobachtung bleiben wird. Letzten medizinischen Erkenntnissen zufolge sei das ungeborene Leben, dessen Herzschlag stabil sei, nicht in Gefahr. Für den Rottweiler hingegen kam jede Hilfe zu spät. Der Hund überlebte den Sturz aus etwa zehn Metern Höhe nicht.

Roma, cane precipita dal terzo piano su donna incinta, grave. I negozianti: «Siamo scioccati» pic.twitter.com/on2arCqKJB — AGTW (@AGTW_it) October 27, 2023

Als kurz nach den Rettungskräften die Carabinieri am Unfallort eintrafen, hatte sich auf der Straße um den Kadaver des Hundes bereits eine große Menschenmenge gebildet. Neben dem toten Rottweiler stand seine Besitzerin, die im Haus im dritten Stock wohnt. Die Frau stand sichtlich unter Schock und war verzweifelt über das, was geschehen war.

Cane cade dalla finestra e travolge una donna incinta Gli ultimi aggiornamenti da #Roma ora a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/8soDMaqtIY — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 27, 2023

Die Hundebesitzerin wurde von den ermittelnden Carabinieri angehört. Einer Rekonstruktion des Unfallhergangs zufolge hätte der Rottweiler mehrere Katzen, die sich ebenfalls in der Wohnung befinden und dessen Besitzerin dieselbe Frau ist, durch die Wohnung gejagt. Beim Versuch, eine Katze, die auf die Fensterbank geklettert war, zu erreichen, hätte der Hund das Gleichgewicht verloren und wäre in der Folge aus dem Fenster im dritten Stock direkt auf die auf der Straße spazierende Schwangere gestürzt.

Es war nur dem Glück zu verdanken, dass der unglaubliche Unfall nicht in eine Tragödie mündete. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass die Schwangere das Krankenhaus bald wieder verlassen kann. Welche Konsequenzen auf die Hundehalterin, die wegen mangelnder Beaufsichtigung ihrer Haustiere belangt werden könnte, zukommen, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Zumindest mit einer saftigen Schadenersatzforderung wird sie vermutlich rechnen müssen.