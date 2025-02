Unglaublich: Wolfsrudel „begleitet“ Stachelschwein

I lupi e l'istrice

Questa ci mancava: un intero branco di lupi in versione bodyguard, al soldo di un insospettabile boss. Non si tratta di un fake, il filmato è stato ripreso dalle nostre videotrappole e mostra una scena davvero insolita: un istrice al seguito di un branco di lupi. L'istrice (Hystrix cristata) è il più grande roditore presente in Italia e può arrivare a pesare fino a 15 kg. È una specie originaria dell’Africa, introdotta nel nostro Paese dai Romani, prima dell’anno 1000 a.C., Gli istrici sono erbivori e si nutrono di frutta, bulbi, radici, cortecce. Come i lupi sono animali monogami e territoriali. Questo documento eccezionale ci spinge a chiederci quante trame misteriose si intreccino all’ombra dei boschi. Una cosa è certa: la vita brulica tutt’intorno a noi, dispiegandosi in forme complesse e affascinanti. E più ci sforziamo di osservarla e comprenderla, più cresce in noi il desiderio di proteggerla! La spiegazione più probabile è che si tratti di un incontro fortuito. Per risparmiare energie, gli animali selvatici tendono a muoversi lungo la rete di sentieri che attraversa gli habitat naturali. La nostra ipotesi è che uno o più istrici abbiano attraversato il sentiero per primi, facendo scattare la videotrappola senza però comparire nel video (i tempi di attivazione dell’apparecchio, per quanto brevi, ci fanno spesso perdere l’inizio della scena).Questo spiegherebbe perché l’istrice prosegue lungo il sentiero nonostante la presenza dei lupi che – e forse è questa la cosa che più ci ha colpiti – appaiono totalmente indifferenti.E’ probabile che gli incontri interspecifici siano più frequenti di quanto immaginiamo, e che gli animali sappiano cogliere al volo le reciproche intenzioni grazie a forme di comunicazione universali basate su olfatto e sul linguaggio del corpo. Un modo anche questo per evitare sprechi di energia in fughe inutili e scongiurare scontri non necessari.Le relazioni tra specie diverse restano in gran parte un mistero. Un universo ancora tutto da esplorare, che rende il monitoraggio della vita selvatica un’attività quanto mai utile e avvincente, capace ogni giorno di rinnovare il nostro stupore spingendoci ad approcciare la natura con umiltà e rispetto. Video RosaCanina – Uscite in Natura – Daniele Ecotti #iononhopauradellupo

Posted by Io non ho paura del lupo on Wednesday, February 19, 2025