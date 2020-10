Unglaubliche Aufnahmen: Wölfe und Adler beim Fressen gefilmt

Pochi giorni fa…Cose che capitano poche volte nella vita, anche per chi frequenta intensamente la montagna.Proprio cosi! Trovarsi per caso nel bel mezzo di una scena del genere, non molto lontano da undici lupi e tre aquile reali intenti a divorare i resti di alcune cerve colpite da un fulmine, sa dell'incredibile. Eppure è successo… ed è tutto vero.Immagini uniche.Audio originale.Come sempre sarò felice di condividerlo con tutti voi.Pietro Santucci

Pubblicato da Trekking ed escursioni nel Parco Nazionale d'Abruzzo su Martedì 13 ottobre 2020