Unmengen an Schlamm und Treibholz strömen in den Gardasee

Von: luk

Torbole – Infolge heftiger Regenfälle hat der Fluss Sarca am Mittwochmorgen große Mengen Schlamm, Schutt und Treibholz in den Gardasee gespült. Ein Video zeigt eindrucksvoll, wie der sonst ruhig und idyllisch fließende Sarca durch den anhaltenden Regen stark angeschwollen ist und unaufhaltsam Material in den See bei Torbole trägt.

Im Trentino und auch in Südtirol haben starke Regenfälle zu steigenden Wasserständen geführt. Der Fluss Sarca, der den Gardasee vom Norden her speist, stand daher über viele Stunden unter genauer Beobachtung. Am Morgen erreichten die mitgeführten Schlammmassen und Baumstämme schließlich die Mündung und ergossen sich in den Gardasee.

Die Situation alarmierte nicht nur Anwohner, sondern auch Behörden, die in den letzten Tagen verstärkt Hochwasserwarnungen herausgaben.

Trotz der Wetterlage blieb es bisher bei Sachschäden, und die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, den Abfluss der Wasser- und Schuttmassen zu kontrollieren. So wurde noch am Mittwoch ein Eindämmungsnetz von der lokalen Feuerwehr ausgebracht. Die Aufräumarbeiten werden in den kommenden Tagen eine Herausforderung darstellen, insbesondere da weitere Regenfälle prognostiziert sind.