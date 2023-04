Unterberger und Spagnolli betonen die Symbolkraft des 25. Aprils

Rom – Anlässlich des kommenden 25. Aprils betonen Julia Unterberger und Luigi Spagnolli, Präsidentin und Vizepräsident der Autonomiegruppe im Senat, die Symbolkraft dieses geschichtsträchtigen Tages im Rahmen einer Presseaussendung.

“Der Antifaschismus ist die Grundlage der italienischen Republik. Alle Institutionen sollten den 25. April gebührend feiern, und zwar mit vollem Respekt vor der historischen Wahrheit. Deshalb unterstützen wir mit Überzeugung den diesbezüglichen Beschlussantrag der politischen Minderheit.”, so Unterberger und Spagnolli.

“In den letzten Wochen haben führende Vertreter der Institutionen revisionistische Lesarten unterstützt, die immer darauf abzielten, die Verbindung zwischen Antifaschismus, Verfassung und republikanischen Institutionen zu leugnen. In Wirklichkeit erinnert jeder Artikel der italienischen Verfassung an die Gräueltaten des Faschismus und ist als Warnung gedacht, damit er nie wiederkehrt: Artikel 3 erinnert an die Abscheulichkeit der Rassengesetze, Artikel 6 an die Verfolgung der deutschen, ladinischen, französischen und slowenischen Minderheiten, Artikel 11 an die Tragödie des Zweiten Weltkriegs, Artikel 21 und 22 an die Inhaftierung und Ermordung von politisch Andersdenkenden.

Der 25. April ist ein symbolischer Tag und niemand darf den Wert des Widerstands und des Antifaschismus in Frage stellen. Auch die beiden Gründer der Mitte-Rechts-Bewegung, Präsident Berlusconi und der damalige Präsident der Abgeordnetenkammer Gianfranco Fini haben vor mehr als zehn Jahren deutlich dazu eingeladen diesen Gedenktag nicht in Frage zu stellen. Es bleibt also zu hoffen, dass einige Äußerungen der letzten Wochen bald der Vergangenheit angehören. Lesarten, die Faschismus und Antifaschismus, den Befreiungskampf und ein Regime, das Zerstörung und Tod hervorgebracht hat, gleichsetzen, dürfen in den Institutionen keinen Platz finden.“, meinen Unterberger und Spagnolli abschließend.