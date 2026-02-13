Aktuelle Seite: Home > Italien > Unwetter in Süditalien: Zwei Flüsse treten über die Ufer
Zyklon Ulrike wütet in Kalabrien

Unwetter in Süditalien: Zwei Flüsse treten über die Ufer

Freitag, 13. Februar 2026 | 11:54 Uhr
Zyklon Ulrike wütet in Kalabrien
L'ondata di maltempo ha provocato l'esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, danneggiando diverse auto, 13 febbraio 2026. Anche il fiume Campagnano è esondato in alcuni tratti, riversando acqua e fango sull'asfalto. ANSA/Carabinieri Forestali.
Schriftgröße

Von: idr

Cosenza – In der süditalienischen Provinz Cosenza hat das Sturmtief Ulrike ein Chaos angerichtet. Zwei Flüsse traten über die Ufer, Familien sind von der Außenwelt abgeschnitten, und die Rettungskräfte kämpfen gegen die Wassermassen. Innerhalb von nur 48 Stunden fielen zweihundertsechzig Millimeter Regen – eine Menge, die selbst für kalabrische Verhältnisse außergewöhnlich ist.

Besonders dramatisch ist die Lage in Molino Irto an der Gemeindegrenze zwischen Dipignano und Cosenza: Der Fluss Busento trat am Donnerstagmorgen über die Ufer und verwüstete die angrenzenden Wohngebiete. Das Hochwasser riss mehrere geparkte Autos mit sich und beschädigte Straßenlaternen, die aus dem Boden gerissen wurden. In der Nacht gegen halb vier Uhr trat auch der Fluss Campagnano über seine Ufer und spülte Wasser, Schlamm und sogar Fische auf die Straßen zwischen Cosenza und Rende.

Zyklon Ulrike wütet in Kalabrien
ANSA/Carabinieri Forestali.

Bürgermeister Franz Caruso aktivierte das kommunale Zivilschutzsystem und appellierte eindringlich an die Bevölkerung: „Die Situation ist kritisch, aber unter Kontrolle“, schrieb er auf Facebook. Besonders besorgniserregend seien der Torrente Iassa und der Busento. Er forderte die Einwohner auf, Reisen zu vermeiden und sich von Gewässern fernzuhalten.

Rund hundert Feuerwehrleute sind rund um die Uhr im Einsatz, um Überschwemmungen einzudämmen und Erdrutsche zu bekämpfen. In Aprigliano brach eine Straße im Stadtteil San Nicola ein, wodurch eine Hauptwasserleitung und eine Gasleitung beschädigt wurden. Die Staatsstraße 107 zwischen Silana und Crotonese ist wegen mehrerer Erdrutsche unpassierbar. Auf der Via Lungo Crati in Cosenza ist ein Teil der Fahrbahn eingestürzt. Die Unwetter mit Gewittern und starken Winden dauern an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
53
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
48
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
44
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
33
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 