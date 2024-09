US-Gewerkschaft UAW ruft bei Stellantis zum Streik auf

Von: APA/Reuters

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat die Beschäftigten von Stellantis zum Streik aufgefordert und den französisch-italienischen Automobilhersteller des Vertragsbruches beschuldigt. Die Beschwerden der Gewerkschaft konzentrieren sich auf die Produkt- und Investitionszusagen von Stellantis, die während der Vertragsverhandlungen im vergangenen Herbst gemacht wurden.

“Wir haben die schwerwiegenden Verstöße gegen unseren Vertrag und die Muster illegalen Verhaltens von Stellantis überprüft. Die Beweise sind eindeutig, dass CEO Carlos Tavares Stellantis auf einen Crashkurs steuert, der unseren Mitgliedern enormen Schaden zufügen wird”, schrieb UAW-Präsident Shawn Fain am Freitag (Ortszeit) in einem Brief an die US-Sektionen der Gewerkschaft, den er auf Facebook veröffentlichte. Stellantis reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar.