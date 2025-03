Vatikan-Besuch von König Charles am 8. April verschoben

Von: apa

Wegen der Rekonvaleszenz des Papstes haben sich der Heilige Stuhl und Buckingham-Palast auf eine Verschiebung des für 8. April geplanten Besuchs von König Charles III. im Vatikan geeinigt. Der König entsendete dem Papst seine besten Genesungswünsche. Er hoffe auf ein Treffen nach seiner vollen Genesung, hieß es in einer Mitteilung vom Buckingham-Palast am Dienstag. Die von 7. bis 10. April geplante Italien-Reise des Königspaares werde nach Plan erfolgen, hieß es.

Am Montag hatte der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, noch ein Treffen zwischen dem gesundheitlich angeschlagenen Papst und Charles III. nicht ausgeschlossen. “Ich hoffe, dass der Papst den König zumindest begrüßen kann”, so Parolin, laut Medienangaben am Montagabend.

Papst erhält weiter große Mengen Sauerstoff

Papst Franziskus hat am Donnerstag nach fünfwöchigem Spitalsaufenthalt nach einer beidseitigen Lungenentzündung die römische Universitätsklinik “Agostino Gemelli” wieder verlassen. Der 88-Jährige soll sich in den nächsten zwei Monaten weiter erholen und begonnene Therapien fortsetzen. Franziskus erhält weiter Medikamente sowie große Mengen Sauerstoff und wird umfassend medizinisch betreut, verlautete aus dem Vatikan am Dienstag.

Laut Informationen aus dem Vatikan ist weiterhin nicht entschieden, in welcher Form Franziskus an den religiösen Feiern der Karwoche und der Ostertage teilnehmen wird. Die normalerweise immer mittwochs stattfindende Generalaudienz am Mittwoch wurde für diese Woche bereits abgesagt. Die Botschaft des Papstes aus diesem Anlass soll erneut schriftlich verbreitet werden. Gleiches gilt für das Angelusgebet am kommenden Sonntag. Als Folge seiner Lungenerkrankung hat das Kirchenoberhaupt weiterhin große Mühe, zu sprechen.