Venedig im Aufwind: Luxusimmobilien wieder gefragt

Von: luk

Venedig – Die Lagunenstadt Venedig erlebt ein Comeback im internationalen Luxusimmobilienmarkt. Laut einer aktuellen Analyse des Immobilienunternehmens Barnes gehört die Stadt erstmals zu den Top-Destinationen weltweit und landet im sogenannten City Index auf Platz 21 – noch vor Florenz.

Ein zentraler Faktor für den Aufschwung ist das Hochwasserschutzsystem MOSE. Dessen Betrieb habe das Vertrauen internationaler Investoren deutlich gestärkt. Die Stadt gelte dadurch als sicherer, stabiler und besser planbar – ein entscheidender Punkt für Käufer im Luxussegment.

Wie aus dem „Global Property Handbook 2026“ hervorgeht, wächst nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Wahrnehmung der Stadt. Venedig wird zunehmend nicht mehr nur als Touristenziel gesehen, sondern als Ort zum Leben. Käufer suchen laut Experten nicht mehr ausschließlich Immobilien, sondern ein Gesamtpaket aus Lebensqualität, Kultur und exklusiven Dienstleistungen.

Gefragt sind vor allem historische Palazzi, Wohnungen mit Blick auf den Canal Grande oder Objekte in gefragten Vierteln wie Dorsoduro. Neben Kaufinteressenten steigt auch die Nachfrage nach mittelfristigen Mietlösungen – oft als „Testphase“, bevor eine Immobilie erworben wird.

Der Trend passt in eine größere Entwicklung: Wohlhabende Investoren wenden sich vermehrt vom Norden Europas ab und orientieren sich stärker am Mittelmeerraum. Neben Italien profitieren davon auch Länder wie Spanien, Griechenland und Portugal – nicht zuletzt wegen steuerlicher Vorteile, wie der Corriere della Sera schreibt.

Während Mailand weiterhin das wirtschaftliche Zentrum bleibt, positioniert sich Venedig zunehmend als exklusiver, aber stabiler Markt mit einzigartigem Angebot.