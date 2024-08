Venedig: Urlauber-Paar sorgt für Lacher im Kanal

Instagram/drop up italy

Von: luk

Venedig – Ein junger, englischsprachiger Tourist und seine Begleiterin sorgten kürzlich in Venedig für eine unerwartet komische Szene, die mittlerweile in einem viralen Videoclip festgehalten wurde. Das Paar, das offenbar ein kleines Motorboot ausgeliehen hatte, fand sich in einem der engen Kanäle der Lagunenstadt wieder, jedoch schien der Bootsführer mit den Tücken der venezianischen Wasserwege überfordert zu sein.

Mehrfach prallte das Boot gegen die historischen Hauswände, während die Beifahrerin immer nervöser wurde und lautstark ihrer Panik Ausdruck verlieh. „Oh my God!“ war ihr verzweifelter Ruf, der auf der Aufnahme klar zu hören ist. Gleichzeitig konnte man von einer nahegelegenen Brücke einige Schaulustige beobachten, die das Schauspiel im Kanal wohl auch mit einem Schmunzeln verfolgten.

Trotz des turbulenten Manövers blieben das Boot und das historische Venedig unversehrt – und das Paar dürfte mit einer Geschichte nach Hause zurückkehren, die sie wohl nie vergessen werden.