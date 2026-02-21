Aktuelle Seite: Home > Italien > Verdacht: Kleinkind stirbt an Kokain-Vergiftung 
Mutter im Fokus

Verdacht: Kleinkind stirbt an Kokain-Vergiftung 

Samstag, 21. Februar 2026 | 08:08 Uhr
500 Kilo Kokain wurden in Norddeutschland in Bananenkartons entdeckt
APA/APA/dpa/Christian Charisius
Schriftgröße

Von: luk

Chieti – Ein 15 Monate altes Kind ist im vergangenen August im italienischen Vasto (Provinz Chieti) gestorben – nun deuten die Ergebnisse der Obduktion auf eine tödliche Kokain-Vergiftung hin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mutter wegen fahrlässiger Tötung.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 10. August des vergangenen Jahres. Zunächst war von plötzlichem Kindstod ausgegangen worden. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben jedoch, dass das Kleinkind eine tödliche Menge Kokain eingenommen hatte. Das Rauschmittel hatte sich offenbar in der Wohnung befunden und war zugänglich.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Kind das Betäubungsmittel selbst gefunden und geschluckt haben. Der Mutter wird vorgeworfen, die Droge so aufbewahrt zu haben, dass sie für das Kleinkind erreichbar war. Zudem besteht der Verdacht, dass sie bei ihrer ersten Befragung die Anwesenheit von Drogen in der Wohnung nicht erwähnt habe.

Die Wohnung wurde beschlagnahmt, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
68
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
47
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
41
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
39
Von Baby-Gang umzingelt
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Kommentare
24
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 