Vertrauensabstimmung in Rom – Spagnolli stimmt mit “Nein”

Rom – Am heutigen Mittwochnachmittag haben die einzelnen Parteien auf das neue Regierungsprogramm im Plenum reagiert, so berichtet Alto Adige online. Dabei äußerte der Südtiroler PD-Senator Luigi Spagnolli in seiner Rede Bedenken darüber, dass zwar dem Meer ein eigenes Ministerium gewidmet sei, der Schutz der Berge jedoch offenbar vergessen werde.

“Ich habe die Passage über die Autonomie begrüßt, aber die Entwicklung unserer Gebiete hängt auch von einer Systempolitik für die Berge ab, die in den Worten von Präsident Meloni ganz offensichtlich fehlte. Als gewähltes Mitglied einer Mitte-Links-Koalition, der diese Themen am Herzen liegen, kann ich mein Misstrauensvotum nur bestätigen.”, so Spagnolli.

„Die Berge nehmen einen sehr bedeutenden Teil des Landes ein und leiden mehr als alle anderen unter den Auswirkungen des Klimawandels, da er eine Bedrohung für unsere Straßen und Infrastrukturen, Produktionsgebiete, Städte und Gemeinden darstellt“, erklärt Spagnolli abschließend. Dementsprechend fühle sich der Senator im Rahmen der Vertrauensabstimmung verpflichtet, gegen die Regierung zu stimmen. Die SVP-Senatoren Julia Unterberger und Meinhard Durnwalder werden sich hingegen enthalten.