Verzweifelte Suche nach “Molly” in den Dolomiten

Murmeltierpfiff und Elektrozaun versetzten sie unterm Plattkofel in Panik

Fassatal – “Molly”, eine zweijährige Hündin wird im Fassatal am Fuß des Plattkofels vermisst.

Die Hundedame – ein Cocker Spaniel – ist am Nachmittag des 3. August im Bereich der Plattkofelalm oberhalb von Campitello im Fassatal in den Dolomiten entlaufen.

“Molly” wurde von ihren Haltern auf einen Ausflug mitgenommen, aber nicht frei laufen gelassen. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände gelang es der Hündin dennoch zu entkommen. Die beiden Halter, Ginevra und Francesco, waren gerade dabei, ihrem Hund einen Überzug überzustülpen, als sich “Molly” aufgrund eines Murmeltierpfiffs erschrak und gegen einen elektrischen Zaun geriet.

In Panik rannte das Tier los und kam nicht mehr zurück. Am Tag drauf wurde der Vierbeiner noch einmal in der Gegend gesehen. Seitdem fehlt von “Molly” jede Spur.

Die Halter suchen fieberhaft nach ihrer Hündin. Sämtliche Gastbetriebe in der Zone wurden informiert. Auch die Einsatzkräfte wissen Bescheid und halten die Augen auf.

Die Hundedame hat schwarzes längeres Fell, das an der Brust einen weißen Streifen zeigt. Auch ihre Ohren sind etwas länger. Das rund zwölf Kilo schwere Tier hat ein Halsband mit den Kontaktdaten der Besitzer. Die Hündin wird als gutmütig beschrieben, sei aber sicherlich verängstigt, auch weil sie die Gegend nicht kennt.