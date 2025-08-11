Vierjähriger nach Hitzschlag auf Sardinien gestorben

Von: mk

Olmedo – Ein vierjähriger Junge aus Rumänien, dessen Familie den Urlaub in Olmedo im Nordwesten Sardiniens verbracht hat, ist in der Gemelli-Klinik in Rom an den Folgen eines Hitzschlags gestorben.

Das Kind war zunächst auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sassari behandelt worden, musste dann aber verlegt werden.

Einer Rekonstruktion der Carabinieri zufolge hatte der Junge am Nachmittag des 6. August in einem unbeobachteten Moment die Unterkunft verlassen, während seine Eltern sich ausruhten. Als Vater und Mutter das Fehlen ihres Kindes bemerkten, suchten sie den Bub und fanden ihn schließlich bewusstlos in ihrem in der prallen Sonne geparkten Auto, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Obwohl sofort die Rettungskräfte verständigt worden waren, konnte das Leben des Jungen nicht mehr gerettet werden. Sämtliche Bemühungen der Ärzte erwiesen sich als vergebens. Die genauen Umstände, wie das Kind in das Fahrzeug gelangte, werden noch untersucht.

Der tragische Vorfall hat in der Urlaubsregion tiefe Bestürzung ausgelöst.