Aktuelle Seite: Home > Italien > Vierjähriger nach Hitzschlag auf Sardinien gestorben
Tragischer Kindstod im Urlaub

Vierjähriger nach Hitzschlag auf Sardinien gestorben

Montag, 11. August 2025 | 17:26 Uhr
Sardinien
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Olmedo – Ein vierjähriger Junge aus Rumänien, dessen Familie den Urlaub in Olmedo im Nordwesten Sardiniens verbracht hat, ist in der Gemelli-Klinik in Rom an den Folgen eines Hitzschlags gestorben.

Das Kind war zunächst auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sassari behandelt worden, musste dann aber verlegt werden.

Einer Rekonstruktion der Carabinieri zufolge hatte der Junge am Nachmittag des 6. August in einem unbeobachteten Moment die Unterkunft verlassen, während seine Eltern sich ausruhten. Als Vater und Mutter das Fehlen ihres Kindes bemerkten, suchten sie den Bub und fanden ihn schließlich bewusstlos in ihrem in der prallen Sonne geparkten Auto, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Obwohl sofort die Rettungskräfte verständigt worden waren, konnte das Leben des Jungen nicht mehr gerettet werden. Sämtliche Bemühungen der Ärzte erwiesen sich als vergebens. Die genauen Umstände, wie das Kind in das Fahrzeug gelangte, werden noch untersucht.

Der tragische Vorfall hat in der Urlaubsregion tiefe Bestürzung ausgelöst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
89
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
51
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
49
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
46
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
“Kein Vergnügungspark” – bedenkliche Trends in den Dolomiten
Kommentare
32
“Kein Vergnügungspark” – bedenkliche Trends in den Dolomiten
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 