Von Süßigkeiten umhüllt: Opa schmuggelt Heroin nach Venedig

Von: Ivd

Venedig – In Venedig gelang den Beamten vom Zoll und der Finanzpolizei ein spektakulärer Fang: Ein südkoreanischer Tourist hatte versucht, 6,5 Kilogramm Heroin von Laos nach Venedig zu schmuggeln. Die Drogen waren aufwendig in zahlreichen Packungen mit Kindersüßigkeiten versteckt.

Als der ältere Herr in Venedig ankam, versuchte er den Sicherheitskontrollen zu entgehen, indem er sich in einer großen Gruppe ankommender Touristen versteckte. Zu seinem Pech galt der Schmuggler bereits im Vorfeld als Risikoreisender und sollte daher gründlich überprüft werden. Als die Beamten den Südkoreaner stellten und er immer wieder auf Nachfragen nach dem Grund seines Aufenthalts auswich, offenbarte sich den Beamten schnell sein wahres Ziel.

Drogen im Wert von 300.000 Euro

6,5 Kilogramm reines Heroin befanden sich auf zwei Koffer verteilt, die der Mann mit sich führte. Als Versteck dienten Verpackungen von Süßigkeiten, die so präpariert waren, dass man die Drogen ohne aufwendige Kontrolle nicht sofort entdeckte. Der Mann wurde sofort in Gewahrsam genommen, wo er nun auf eine Anklage wartet.

Bei den Kontrollen am Flughafen Marco Polo in Venedig werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt, bei denen immer wieder Schmuggelware sichergestellt wird. Doch 6,5 Kilogramm Heroin in einem Transport mit einem Passagierflugzeug war selbst für Venedig ungewöhnlich. Einzeln verkauft haben die Drogen ungestreckt einen Straßenwert von etwa 300.000 Euro.

Unscheinbar schmuggelt es sich am besten

Der Fund verdeutlich wieder einmal die Wichtigkeit lückenloser Kontrollen bei Einreisen von Touristen. Auch wenn es vielen Reisende oft den letzten Nerv raubt, sind es gerade ältere und unscheinbare Menschen oder schwangere Frauen, die von Kartellen und Mafias zu Schmuggelzwecken missbraucht werden. Mit den Beamten zu kooperieren beschleunigt den Vorgang meistens, jeden Falls für diejenigen, die nichts zu verbergen habe.