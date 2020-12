Vor Weihnachtslockdown: Millionen Italiener reisen zu ihren Lieben

Rom – In zahlreichen Städten in Italien war am gestrigen Samstag viel los. Die Menschen wollten vielfach noch letzte Weihnachtseinkäufe tätigen.

Zudem sind Medienberichten zufolge Millionen von Italienern an diesem Wochenende verreist, um noch vor dem Weihnachtslockdown zu ihren Lieben zu gelangen.

Die Regierung in Rom hat nämlich über die Weihnachtsfeiertage strenge Regeln erlassen, die die Bewegungsfreiheit einschränken. An insgesamt zehn Tagen gelten die Regeln der roten Zone, das bedeutet Ausgangssperren, auch innerhalb der eigenen Gemeinden darf man sich nur aus notwendigen Gründen und mit Eigenerklärung bewegen.

In Südtirol werden Teile des Maßnahmenpakets aus Rom übernommen. Geschäfte und Gastronomie müssen zwar zu bleiben, allerdings darf sich die Bevölkerung untertags frei im Land bewegen. Nur in der Nacht gilt eine Ausgangssperre von 22.00 Uhr von 5.00 Uhr früh.

Die neue Verordnung mit allen Einzelheiten wird Kompatscher am Montag unterschreiben.