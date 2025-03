Wanderer von Lawine in den Dolomiten erfasst

Von: luk

Primiero San Martino di Castrozza – Eine Lawine hat am Dienstag gegen 13.45 Uhr in den Dolomiten mehrere Wanderer erfasst. Der Schneerutsch ereignete sich auf 2.900 Metern Höhe an der Cima Mulaz im Gebirgsmassiv der Pale di San Martino am Rollepass.

Nach ersten Informationen wurden vier Personen von den Schneemassen mitgerissen. Unmittelbar nach dem Abgang der Lawine wurde Alarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Bergrettung und ein Rettungshubschrauber rückten aus, um nach den Verschütteten zu suchen.

Mindestens eine Person konnte bereits aus den Schneemassen geborgen werden. Sie wurde dem medizinischen Personal übergeben, da sie schwerere Verletzungen erlitten haben soll.

Die Rettungsarbeiten laufen weiter: Die Bergretter sind vor Ort, um nach weiteren Betroffenen zu suchen, die Sicherheitslage zu prüfen und das Gelände zu sichern.