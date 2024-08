„Wie eine Bombe“: Explosion auf Hütte fordert vier Verletzte

Von: mk

Sondrio – Bei einer Explosion in der Berghütte “Bar Bianco” in Rasura im Veltlin wurden am Donnerstagnachmittag vier Personen verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 13.00 Uhr, während die Hütte voller Gäste war.

Nach ersten Erkenntnissen explodierte ein Kanister mit Reinigungsmittel, der in der Nähe einer Wärmequelle abgestellt worden war. Die Verletzten sind allesamt Mitarbeiter der Hütte, die sich in den „Alpi Orobie Valtellines“ in der Nähe von Morbegno in der Provinz Sondrio befindet. Ihr Alter liegt zwischen 24 und 64 Jahren. Glücklicherweise schwebt niemand in Lebensgefahr.

„Die Hütte war voll von Leuten. Wir hatten bezahlt und sind gegangen. Kurz darauf hörten wir ein lautes Geräusch von innen, wie eine Bombe, dann flogen die Teller aus den offenen Fenstern“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber dem „Corriere della Sera“.

Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich vier Mitarbeiter in der Küche, darunter ein 24-Jähriger, der den Herd bedient hatte. Sie erlitten Verbrennungen an Händen und Armen.

Die Carabinieri von Sondrio, die Feuerwehr und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren am Ort des Geschehens und untersuchten den Vorfall, der als Arbeitsunfall eingestuft wird. Die Explosion war selbst in mehreren Kilometern Entfernung zu hören.