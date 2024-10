Winterspaß garantiert: Die schneesichersten Skigebiete Italiens

Von: Ivd

Bozen – Bald ist es wieder so weit: Die Skisaison steht vor der Tür! Und mit ihr wie jedes Jahr die Frage, wo man in Italien am sichersten mit Schnee rechnen kann. Viele Urlauber aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind in den vergangenen Jahren von späten und wechselhaften Wintern überrascht worden, doch in einigen Skigebieten sind Schnee und gute Pistenbedingungen fast schon garantiert. Besonders die hoch gelegenen Orte in den Dolomiten und den italienischen Alpen versprechen auch in schneearmen Wintern Pistenspaß. Die Top-Ten List von snowplaza zeigt, auf welche italienischen Skigebiete am meisten Verlass ist.

Cervino Ski Paradise – Skifahren unter dem Matterhorn (3.820 Meter)

Das höchste Skigebiet Italiens liegt am sagenumwobenen Matterhorn. Vom Skiort Breuil-Cervinia führt eine Seilbahn auf beeindruckende 3.820 Meter, wo sogar im Sommer Ski gefahren werden kann. Ein absolutes Highlight ist die 22 Kilometer lange Talabfahrt – ein echtes Muss für Ausdauernde.

Monte Rosa Ski – Spektakuläre Abfahrt mit Aussicht (3.275 Meter)

Das Monte Rosa Gebiet ist von Orten wie Champoluc und Gressoney gut erreichbar und besticht mit atemberaubenden Panorama-Aussichten auf die umliegenden Viertausender. Variantenabfahrten und Freeride-Strecken locken Abenteuerlustige an, während sich Anfänger auf den sanfteren Pisten austoben können.

Arabba-Marmolada – Skivergnügen in den Dolomiten (3.269 Meter)

Dieses Skigebiet bietet mehr als nur eine Schneeversicherung. Von Arabba aus geht es auf bis zu 3.269 Meter hinauf, wo grandiose Abfahrten auf Ski-Enthusiasten warten. Der Blick auf den Marmolada-Gletscher und die berühmte Skirunde Sella Ronda gehören zu den Höhepunkten.

Sulden am Ortler – Freeride-Paradies in Südtirol (3.250 Meter)

Am Fuße des höchsten Berges Südtirols, dem „König Ortler“, erstreckt sich das Skigebiet Sulden. Freeride-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, und auch die beeindruckende Bergkulisse macht dieses Gebiet zu einem besonderen Ziel. Die Lifte sind ganze sechs Monate im Jahr geöffnet.

Schnalstaler Gletscher – Historischer Schnee am Fuße des Ötzi-Fundes (3.212 Meter)

Dieses hoch gelegene Skigebiet ist für seine anspruchsvollen Pisten bekannt, darunter die berühmte Schmuggler-Talabfahrt. Wer sich traut, fährt die steilen Teufelsegg-Pisten hinunter. Hier wurde auch der Ötzi gefunden – ein geschichtsträchtiger Ort mit Schneegarantie.

Adamello Ski – Tiefschneezauber am Tonalepass (3.000 Meter)

Der Tonalepass ist fast 1.900 Meter hoch gelegen und gilt als eines der schneesichersten Skigebiete Italiens. Von dort erreicht man den Presena-Gletscher, der dank seiner Höhe von 3.000 Metern auch in warmen Wintern perfekte Pistenbedingungen. Hier finden Wintersportler die nötige Ruhe, auch ohne überfüllte Abfahrten.

Skiareal Chiavennatal – Geheimtipp nahe der Schweizer Grenze (2.948 Meter)

Das weniger bekannte Skigebiet Chiavennatal ist ein wahres Juwel für Skiurlauber, die Abwechslung suchen. Auf fast 3.000 Meter Höhe gibt es breite Pisten für Einsteiger und anspruchsvolle Abfahrten wie die berühmte Canalone-Piste für Profis.

Espace San Bernardo – Grenzüberschreitendes Skivergnügen (2.800 Meter)

Dieses Skigebiet verbindet das italienische La Thuile mit dem französischen La Rosière und bietet 150 Kilometer Pistenvergnügen mit spektakulärem Blick auf den Mont Blanc. Die Talabfahrt nach La Thuile ist mit elf Kilometern eine der längsten in der Region und ein echtes Highlight für Langstrecken-Fans.

Livigno – Abgelegen und schneesicher (2.800 Meter)

Livigno, direkt an der Grenze zur Schweiz gelegen, ist bekannt für seine Schneesicherheit und sonnenverwöhnten Pisten. Auf dem Monte della Neve warten anspruchsvolle schwarze Pisten auf mutige Könner, während das gesamte Skigebiet zahlreiche verschieden Pisten für verschiedene Skill-Niveaus hergibt.

Courmayeur – Winteraction am Mont Blanc (2.755 Meter)

Am Fuße des Mont Blanc thront Courmayeur, eines der populärsten Skigebiete im Aostatal. Hier genießen Freeride-Enthusiast beste Abfahrten vom Cresta d’Arp. Das autofreie Zentrum des Skidorfs sorgt für eine entspannte Atmosphäre, während draußen der Winterspaß tobt.

In diesen zehn Skigebieten müssen Skienthusiasten auf nichts verzichten, selbst wenn das Wetter in anderen Teilen des Landes weniger mitspielt. Informiert euch also vorher über die voraussichtliche Wetterlage vor Ort, so steht euerm verdienten Skiurlaub nichts mehr im Wege!