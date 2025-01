Suche nach zwei englische Touristen in der Adamellogruppe

Von: mk

Zwei junge Touristen aus England werden in der Adamellogruppe vermisst. Das Bergmassiv befindet sich zwischen Gardasee und Ortlergruppe, die jeweils 30 Kilometer entfernt liegen. Am Montag hätten die beiden ihren Flug zurück nach England nehmen sollen, doch dort sind sie nie angekommen. Familienangehörige schlugen deshalb Alarm und setzten die Rettungskette in Gang.

Die Bergsteiger im Alter von 36 und 35 Jahren sind am 1. Jänner offenbar vom Biwak auf der Dosson-Alm an der Südwand vom Carè Alto aufgebrochen, wie die Finanzpolizei ermittelt hat.

Am 6. Jänner wäre ihr Rückflug fällig gewesen, den sie allerdings nie angetreten haben. Am Dienstagvormittag haben Familienangehörige die Notrufnummer 112 gewählt.

Im Einsatz stehen Berg- und Höhlenretter vom Rendena- und vom Chiese-Tal, die mit Quads und Pich-ups unterwegs sind mehrere Zugangswege zum Biwak überprüften. Bislang erlaubten die Wetterbedingungen den Einsatz eines Rettungshubschraubers nicht.

In der Nacht ist außerdem reichlich Schnee gefallen, der verhindete, dass die Suchtrupps sicher zu Fuß in höhere Lagen aufsteigen konnten. Der Einsatz von Drohnen, die die Feuerwehr zur Verfügung stellt, wird derzeit geprüft.

Die Bergrettung im Trentino arbeitet bei der Suche mit der Bergrettung der Finanzpolizei, den Carabinieri und der Feuerwehr zusammen.