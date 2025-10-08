Zwei tödliche Unfälle auf der Brennerautobahn

Von: luk

San Michele – Auf der Brennerautobahn (A22) südlich von Südtirol haben sich am frühen Mittwochnachmittag zwei tödliche Unfälle ereignet, und zwar nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Gegen 14.15 Uhr prallte nahe San Michele ein Kleintransporter auf der Südspur mit großer Wucht auf einen Lkw. Für den Fahrer des Transporters kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Nur rund fünf Kilometer weiter südlich kam es kurz darauf zu einem zweiten schweren Unfall – diesmal auf der Nordspur. Dort hatte sich wegen der Rettungsarbeiten und neugieriger Blicke auf den ersten Unfall eine Kolonne gebildet. Ein Auto fuhr auf einen stehenden Lastwagen auf und wurde unter den Lkw geschoben. Die Lenkerin erlag wenig später ihren Verletzungen.

Nach Angaben der Brennerautobahn-Gesellschaft (Autobrennero) waren beide Stauzonen deutlich über Anzeigetafeln und durch Hilfskräfte signalisiert. Die beiden Unfälle führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus in beide Richtungen.