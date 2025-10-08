Aktuelle Seite: Home > Italien > Zwei tödliche Unfälle auf der Brennerautobahn
Südlich von Südtirol

Zwei tödliche Unfälle auf der Brennerautobahn

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 17:40 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
Schriftgröße

Von: luk

San Michele – Auf der Brennerautobahn (A22) südlich von Südtirol haben sich am frühen Mittwochnachmittag zwei tödliche Unfälle ereignet, und zwar nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Gegen 14.15 Uhr prallte nahe San Michele ein Kleintransporter auf der Südspur mit großer Wucht auf einen Lkw. Für den Fahrer des Transporters kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Nur rund fünf Kilometer weiter südlich kam es kurz darauf zu einem zweiten schweren Unfall – diesmal auf der Nordspur. Dort hatte sich wegen der Rettungsarbeiten und neugieriger Blicke auf den ersten Unfall eine Kolonne gebildet. Ein Auto fuhr auf einen stehenden Lastwagen auf und wurde unter den Lkw geschoben. Die Lenkerin erlag wenig später ihren Verletzungen.

Nach Angaben der Brennerautobahn-Gesellschaft (Autobrennero) waren beide Stauzonen deutlich über Anzeigetafeln und durch Hilfskräfte signalisiert. Die beiden Unfälle führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus in beide Richtungen.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
47
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
33
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
2.000 Menschen demonstrieren für Erhalt der Stahlwerke Valbruna
Kommentare
26
2.000 Menschen demonstrieren für Erhalt der Stahlwerke Valbruna
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 