Zweifache Mutter landet im Spital: Polizisten als Babysitter für eine Nacht

Sie informierten die Oma in Bozen

Von: luk

Verona/Bozen – In Verona haben zwei Polizisten bewiesen, wie wichtig Mitgefühl und Empathie im Alltag sind. Davide und Giuseppe, Beamte der Polizeieinheit “Volante Roma” der Quästur von Verona, übernahmen in einer besonders schwierigen und heiklen Situation die Betreuung zweier Kinder, nachdem ihre Mutter aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Mutter der beiden Mädchen hatte selbst den Notruf gewählt, bevor sie vor den Augen ihrer Kinder zusammenbrach. Als die Polizisten am Ort des Geschehens in Cadidavid ankamen, war die ältere Tochter sichtlich verstört und konnte keinen Verwandten erreichen. Davide und Giuseppe blieben bei den Kindern, beruhigten sie und sorgten dafür, dass die Mutter im Krankenhaus ihr Handy erhielt, um Kontakt zu den Töchtern aufzunehmen und sie zu beruhigen.

Später kontaktierten die Exekutivbeamten die Großmutter der Mädchen, die in Bozen lebt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Trotz der Versicherung der Polizisten, dass sie sich weiterhin um die Kinder kümmern würden, machte sich die Großmutter sofort auf den Weg. Am Morgen, als sie ankam, fand sie ihre Enkelinnen in Gesellschaft der Polizisten. Sie waren gerade beim Frühstücken.

“Wir haben nichts Besonderes getan”, sagen die Beamten bescheiden, “es war selbstverständlich, den Mädchen in dieser schwierigen Situation beizustehen.” Die Mutter der Kinder bedankte sich später persönlich bei Davide und Giuseppe und betonte, wie dankbar sie für das einfühlsame Vorgehen der Polizisten sei, die den Kindern zusätzliche Belastungen – etwa durch eine Verlegung auf die Quästur – ersparten.