Aktuelle Seite: Home > Politik > 150 Millionen Kinder weltweit chronisch mangelernährt
Fortschritte ungleich verteilt

150 Millionen Kinder weltweit chronisch mangelernährt

Dienstag, 21. Juli 2026 | 17:58 Uhr
Fortschritte ungleich verteilt
APA/APA/AFP/SARAH TETAUD
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die Zahl hungernder Menschen weltweit ist 2025 das dritte Jahr in Folge zurückgegangen, bei der Ernährung von Kindern gibt es jedoch kaum Fortschritte. 150 Millionen Kinder sind chronisch mangelernährt, wie es in dem Bericht “The State of Food Security and Nutrition in the World 2026” (Sofi 2026) heißt, der am Dienstag von fünf Organisationen der Vereinten Nationen gemeinsam veröffentlicht wurde, darunter das Kinderhilfswerk UNICEF.

Dem Bericht zufolge sind Fortschritte möglich, allerdings ungleich verteilt und zudem nicht ausreichend, um die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen waren im vergangenen Jahr 7,8 Prozent der Weltbevölkerung von Hunger betroffen. Das sei ein Rückgang gegenüber 8,1 Prozent im Jahr 2024 sowie 8,6 Prozent im Jahr 2022 und zeige eine anhaltende, wenn auch langsame Verbesserung. In absoluten Zahlen bedeute dies, dass im Jahr 2025 schätzungsweise rund 645 Millionen Menschen von Hunger betroffen waren, 14 Millionen Menschen weniger als 2024 und 43 Millionen weniger als 2022.

Der Bericht hebt zudem hervor, dass es zu wenig Fortschritte im Bereich der Ernährung von Müttern und Kindern gibt. Weltweit ernähren sich demnach nur 30,8 Prozent der Kinder im Alter von sechs bis 23 Monaten ausreichend abwechslungsreich. Rund 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren (23 Prozent) waren 2024 nach wie vor chronisch mangelernährt und haben dadurch Wachstumsverzögerungen. Dies sei zwar ein Rückgang um 26 Prozent seit 2012, sei aber zu wenig, um das angestrebte Ziel einer Senkung auf 108 Millionen bis 2030 zu erreichen, heißt es in dem Bericht.

Asien am Weg zum Ziel für 2030

Der Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Jahren sank von 7,4 Prozent (2012) auf 6,6 Prozent (2024) ebenfalls nur leicht. Übergewicht bei Kindern unter fünf nahm hingegen von 5,3 Prozent auf 5,5 Prozent sogar etwas zu. Die Fortschritte variieren dabei erheblich zwischen den Regionen. Das Vorherrschen von chronischer Mangelernährung bei Kindern geht in Afrika zurück und ist in Asien auf dem besten Weg, das nachhaltige UNO-Ziel für 2030 zu erreichen.

“Jedes Kind verdient die Chance, zu wachsen und sein volles Potenzial zu entfalten, und das beginnt mit dem Zugang zu nahrhaften, erschwinglichen Lebensmitteln”, erklärte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Der Bericht mache auf eindringliche Weise deutlich, dass die Ernährungssysteme Millionen von Kindern und Familien im Stich lassen. “Ernährung, Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung müssen Hand in Hand gehen, um die am stärksten gefährdeten Kinder und Frauen vor globalen Schocks zu schützen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
80
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
51
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
49
Bikini-Ärger in Meran
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf Zweijährigen los – Hund getötet
Kommentare
48
Wolf platzt in Grillfeier und geht auf Zweijährigen los – Hund getötet
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
32
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 