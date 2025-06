17-Jähriger bei russischem Luftangriff in Ostukraine getötet

Von: APA/dpa/AFP

Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk ist ein 17-Jähriger getötet worden. Drei weitere Personen seien verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram. Außerdem wurden durch den Luftangriff demnach 32 Privathäuser und vier Hochhäuser beschädigt. Filaschkin appellierte an die Bevölkerung, die Region Donezk zu verlassen und sich in sichere Regionen des Landes zu begeben.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Russische Angriffe führen immer wieder zu zivilen Opfern in der Ukraine.

Kämpferische Töne zu Kursk

Die ukrainische Armeeführung widersprach am Sonntag russischen Angaben, wonach es Moskau gelungen sei, ukrainische Truppen vollständig aus Kursk zurückzudrängen. “Wir kontrollieren rund 90 Quadratkilometer des Gebiets im Bezirk Gluschkowo” in der russischen Grenzregion, sagte der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj in einem am Sonntag veröffentlichten Pressebriefing. Er betonte, dies sei eine “vorbeugende” Maßnahme, um auf eine “mögliche feindliche Offensive” reagieren zu können.

Die an die Ukraine grenzende russische Region Kursk war vom Sommer 2024 bis zum Frühjahr 2025 teilweise von ukrainischen Truppen besetzt, nachdem die ukrainische Armee im August 2024 dort eine Offensive gestartet hatte. Russischen Angaben zufolge eroberte die russische Armee die ukrainisch besetzten Gebiete in Kursk vollständig zurück. Die russischen Soldaten rücken zudem in der anliegenden ukrainischen Region Sumy vor.

Kiew will Kämpfe an russischer Grenze intensivieren

Syrskyj kündigte zudem eine Ausweitung und Intensivierung der ukrainischen Angriffe auf militärische Ziele weit hinter der russischen Grenze an. Diese Angriffe seien besonders effektiv. “Wir kämpfen nicht gegen die Bevölkerung”, betonte Syrksyj. “Wir zerstören nur militärische Ziele.” Der ukrainische Oberbefehlshaber räumte ein, dass Russland besonders durch den Einsatz von Glasfaserdrohnen Vorteile besitze. “Wir holen in diesem Bereich auf”, sagte er bei dem am Samstag abgehaltenen Treffen mit Journalisten.