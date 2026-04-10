174 Jahre Staatspolizei: LR Mair würdigt Arbeit

Von: luk

Bozen – Anlässlich des 174. Jubiläums der Staatspolizei spricht die Südtiroler Landesrätin für Sicherheit, Ulli Mair, allen Angehörigen der Staatspolizei ihren ausdrücklichen Dank und ihre Anerkennung aus.

„Ich danke allen Frauen und Männern der Staatspolizei für ihre tagtägliche, engagierte und verantwortungsvolle Arbeit. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger – sowohl am Schreibtisch als auch auf der Straße, oft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit und unter herausfordernden Bedingungen“, so die Landesrätin.

Besonders hervorzuheben sei die gute und konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Land Südtirol, die in den letzten Jahren spürbar intensiviert und professionalisiert wurde.

Das Land Südtirol sei bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der staatlichen Sicherheitskräfte so gut wie möglich zu gestalten. Das im Jahr 2024 geschlossene Kooperationsabkommen sowie der Ankauf zusätzlicher Ausrüstung für das Sicherheitspersonal seien Ausdruck dieses Engagements und dienten dazu, insgesamt eine effektivere Polizeiarbeit und Kriminalitätsbekämpfung zu ermöglichen.

„Das heutige Jubiläum ist euer Tag und Anlass, euch für euren täglichen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit zu danken“, so Mair abschließend.