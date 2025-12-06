Aktuelle Seite: Home > Politik > 18 Tote auf treibendem Boot vor Kreta entdeckt
Griechische Küstenwache vor Kreta im Einsatz (Themenbild)

18 Tote auf treibendem Boot vor Kreta entdeckt

Samstag, 06. Dezember 2025 | 21:54 Uhr
Griechische Küstenwache vor Kreta im Einsatz (Themenbild)
APA/APA/AFP (Archiv)/ELEFTHERIOS ELIS MITZA
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die griechische Küstenwache hat vor Kreta ein manövrierunfähiges Boot mit 18 toten Migranten entdeckt. Zwei Menschen hätten überlebt, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTnews am Samstag. Die beiden Geretteten sagten demnach den Einsatzkräften, sie hätten während eines schweren Unwetters die Kontrolle über das Boot verloren. Die Migranten seien dann ohne Wasser, Nahrung und ausreichenden Schutz auf offener See umhergetrieben.

Ein türkisches Frachtschiff hatte demnach ein gekentertes Boot 40 Kilometer südlich der kleinen Insel Chrysi entdeckt und die griechischen Behörden alarmiert. Die Überlebenden sollen auf die Insel Kreta gebracht werden.

Laut Küstenwache waren die 18 Menschen bereits seit mehr als einem Tag tot, als das Boot entdeckt wurde, wie es in den Berichten örtlicher Medien hieß. Woher die Migranten kamen, ist bisher unklar. Gerichtsmediziner und Ermittler der Küstenwache versuchten nun festzustellen, was genau auf dem Boot passierte, hieß es aus Kreisen der Zentrale der Küstenwache.

Schwerer Herbststurm

Im Meer rund um Kreta tobte in den vergangenen Tagen ein schwerer Herbststurm mit Windböen von mehr als 90 Kilometern pro Stunde. Schleuserbanden bringen immer wieder Migranten auf der gefährlichen Route vom libyschen Tobruk nach Kreta. Dieses Jahr kamen bis Anfang Dezember nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) fast 17.000 Migranten auf Kreta an.

Griechenland war eine der Hauptanlaufstellen während der Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016. Seitdem sind die Zahlen zwar zurückgegangen, jedoch hat die Zahl der Migrantenboote im vergangenen Jahr wieder stark zugenommen. Dies betrifft vor allem die Route von Libyen in Richtung der Inseln Kreta, Gavdos und Chrysi, die der afrikanischen Küste am nächsten liegen. Unglücke mit vielen Toten sind auf diesen Überfahrten weiterhin häufig.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
81
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
64
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
36
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 