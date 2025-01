2.200 Tote und Vermisste im Mittelmeer im Jahr 2024

Von: apa

Mehr als 2.200 Menschen sind im Jahr 2024 bei Seefahrten über das Mittelmeer als tot oder vermisst gemeldet worden. Davon seien 1.700 Menschen entlang der zentralen Mittelmeerroute ums Leben gekommen, sagte die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, Regina De Dominicis, am Donnerstag laut italienischer Nachrichtenagentur ANSA. Unter den Opfern seien Hunderte von Kindern und Jugendlichen, betonte die Sonderkoordinatorin für Flüchtlinge und Migranten in Europa.

“Jede fünfte Person, die über das Mittelmeer migriert, ist minderjährig”, erinnerte De Dominicis, die im Namen von UNICEF Politiker aufforderte, dem Schutz von Mädchen und Buben Vorrang zu geben. “Dazu gehört die Gewährleistung sicherer und legaler Wege zur Familienzusammenführung sowie koordinierte Such- und Rettungsaktionen, sichere Landungen, gemeindebasierte Aufnahme und Zugang zu Asylleistungen”, sagte De Dominicis.

Mehr Investitionen in den Schutz von Minderjährigen und Familien gefordert

UNICEF drängt auch auf mehr Investitionen in wichtige Dienstleistungen für Kinder und Familien, die über gefährliche Migrationsrouten ankommen, einschließlich psychosozialer Unterstützung, Rechtshilfe, Gesundheitsversorgung und Bildung. “Die Regierungen müssen die Ursachen der Migration angehen und die Integration von Familien in die Aufnahmegemeinschaften unterstützen und sicherstellen, dass die Rechte der Kinder in jeder Phase ihrer Reise geschützt werden” , betonte die Koordinatorin.

Die Zahlen wurden nach einem Schiffsunglück in der Silvesternacht veröffentlicht, bei dem etwa 20 Menschen, die von Libyen aus aufgebrochen waren, vor Lampedusa als vermisst gemeldet wurden. Die sieben Überlebenden, darunter ein achtjähriger Bub, der seine Mutter verloren hatte, wurden auf die sizilianische Insel Lampedusa gebracht und später in ein Aufnahmezentrum in Agrigent auf Sizilien verlegt.