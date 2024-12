20 Jahre Freiwilligendienst bei Essen auf Rädern

Von: mk

Bruneck – Am 10. Dezember fand am Sitz des Hauspflegedienstes Bruneck-Umgebung der Bezirksgemeinschaft Pustertal der jährliche Jahresabschluss der freiwilligen Helferinnen und Helfer von Essen auf Rädern statt. In diesem Zusammenhang wurden drei langjährige Freiwillige geehrt, welche schon seit über 20 Jahren ehrenamtlich Essen auf Rädern im Sprengel Bruneck-Umgebung ausfahren: Albin Peintner, Erna Lunz und Heinrich Niederkofler.

Die Bezirksgemeinschaft hat sich bei den drei Geehrten mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent bedankt, auch im Namen aller, welche Dank dieser freiwilligen Tätigkeit in den Genuss der wertvollen Leistung gekommen sind.

Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, nutzte die Gelegenheit, um sich persönlich bei den Geehrten und auch bei allen anderen Freiwilligen für ihren Einsatz und ihre Nächstenliebe zu bedanken. Er betonte die Wichtigkeit von freiwilligem Einsatz zum Wohle der Gesellschaft.

Nach dem offiziellen Teil gab es dann für alle Anwesenden einen kleinen Umtrunk, bei welchem noch so manche Anekdote aus dem sehr interessanten und aufregenden Alltag der Freiwilligen ausgetauscht wurde.