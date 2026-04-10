2,86 Millionen Euro für Kindergartenbetrieb in 115 Gemeinden

Von: luk

Bozen – Auch in diesem Jahr steuert das Land Südtirol 2,86 Millionen Euro zum Betrieb der öffentlichen Kindergärten in 115 der 116 Südtiroler Gemeinden bei. Die Landesregierung hat am 10. April auf Vorschlag von Landeshauptmann und Gemeindenlandesrat Arno Kompatscher die Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung genehmigt, mit der die Landesmittel bereitgestellt und den Gemeinden zugewiesen werden.

Die von der Landesregierung für die Führung der Kindergärten im laufenden Jahr bereitgestellten Mittel entsprechen jenen der vergangenen Jahre. Bei der Aufteilung der Mittel unter den einzelnen Gemeinden wird je zur Hälfte der Anzahl der betreuten Kinder beziehungsweise der Anzahl der bestehenden Kindergartenabteilungen Rechnung getragen. So erhält die Hauptstadtgemeinde Bozen in diesem Jahr beispielsweise 488.500 Euro und damit etwas weniger als im Vorjahr. Geringfügig mehr als im Vorjahr wurde an die Stadtgemeinde Meran mit 202.200 Euro zugewiesen. Brixen bekommt 122.000 Euro und die Stadtgemeinde Leifers 97.700 Euro.

Seit der Neuordnung der örtlichen Körperschaften (LG Nr. 18/2017), mit der den Gemeinden Befugnisse in den Bereichen Kindergarten, Schulausspeisung und Bildungsausschüsse übertragen worden waren, beteiligt sich das Land im Rahmen der Gemeindenfinanzierung an den Kosten, die sich daraus ergeben.

Mit dem Beschluss wird der Landeshauptmann zudem ermächtigt, diese Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung 2026 zu unterzeichnen. Somit kann die zuständige Landesabteilung Örtliche Körperschaften die Beträge fristgereicht bis Ende Mai überweisen.