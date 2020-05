5.000 Schutzmasken für die Innichner Bevölkerung

Innichen – Damit sich die Innichner Bürgerinnen und Bürger vor der Verbreitung des Corona-Virus schützen können, hat sich die Gemeindeverwaltung im Monat März bemüht, chirurgische Masken anzukaufen. Hotel Villa Stefania und Panoramahotel Leitlhof stellten sofort und kostenlos einige hundert Masken bereit, die in ihren Wellness-Abteilungen Anwendung finden.

Größere Mengen auf dem italienischen Markt zu erwerben, war hoffnungslos. Weil bekannt war, dass China als Werkstätte von Schutzkleidung und chirurgischen Masken für die gesamte Welt fungiert, war es naheliegend, dass sich Bürgermeisterin Rosmarie Burgmann an den Unternehmer Helmuth Senfter wandte mit der Bitte, er möge die Gemeindeverwaltung beim Ankauf von rund 5.000 chirurgischen Masken aus China unterstützen.

Helmuth Senfter hat das dank seiner vielseitigen geschäftlichen Verbindungen zum chinesischen Markt ermöglicht, sodass im Laufe der vergangenen Wochen drei Lieferungen von insgesamt 5.000 chirurgischen Masken eingetroffen sind.

Doch damit nicht genug: Helmuth Senfter hat sogar die gesamten Kosten für Masken, Lieferung und Zoll übernommen und der Innichner Bevölkerung die Schutzmasken geschenkt. Die letzte Lieferung hat Helmuth Senfter der Bürgermeisterin und Vizebürgermeister Arnold Wisthaler am 19. Mai überreicht. Die Schutzmasken werden in den Lebensmittelgeschäften an die Bürgerinnen und Bürger verteilt.

Die Gemeindeverwaltung von Innichen bedankt sich auch im Namen der gesamten Bevölkerung bei allen Spendern für die großzügige Unterstützung.