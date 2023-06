“50 Jahre autonome Wohnbaupolitik”

Bozen – Wohnbaulandesrätin Waltraud Deeg stellt gemeinsam mit Vertretern des Landesstatistikinstituts und der Wohnbauabteilung eine neue Publikation mit Daten zur Wohnbaupolitik seit 1972 vor.

Als 1972 das Zweite Autonomiestatut in Kraft getreten ist, wurde damit auch der Weg geebnet, um im Bereich der Wohnbaupolitik selbstbestimmt tätig zu werden. Schließlich war der Wohnbau seit jeher eine Frage von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Auch aktuell zählt die Frage nach leistbarem Wohnraum zu den (sozialen) Themen unserer Zeit und ist für alle Generationen von Bedeutung.

Das Landesstatistikinstitut ASTAT hat im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Wohnungsbau Daten zur Südtiroler Wohnungspolitik zwischen 1972 und 2022 zusammengetragen, analysiert und in einem Handbuch dargestellt. Wohnbaulandesrätin Waltraud Deeg wird diese Publikation, gemeinsam mit ASTAT-Direktor Timon Gärtner, Stefan Walder (Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau) und Pierguido Morello, Raumplaner und Autor der Publikation, am Montag, 12. Juni 2023 um 9.00 Uhr im Innenhof des Landhauses 1 in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1 vorstellen.