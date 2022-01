50 Jahre Autonomie: “Rechte schützen, Selbstbestimmung anstreben”

Bozen – Vor genau 50 Jahren, am 20. Jänner 1972, trat das Zweite Autonomiestatut in Kraft. “Obwohl die große Mehrheit der Südtiroler damals die Selbstbestimmung wollte, stellte das Zweite Autonomiestatut einen bedeutenden Fortschritt zur vormals rechtlosen Situation der Südtiroler dar. Grund zum Feiern besteht heute dennoch nicht”, so die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung.

Denn täglich müsse um die Einhaltung der Autonomie gekämpft werden. Der Proporz und das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache – sei es im Gesundheitswesen, bei der Post, bei den Ordnungskräften oder bei anderen Behörden – bestünden oft nur noch auf dem Papier. “Zudem werden zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zentralisiert und digitalisiert. Diese Digitalisierung geht oft mit Italianisierung einher. Aber auch in anderen wichtigen Bereichen, wie den Finanzen, dem Umweltschutz, dem Ehrenamt, der Schulbildung oder dem Gesundheitswesen zeigt sich, wie schwach die Autonomie in zentralen Lebensbereichen ist. Das letzte Wort hat Rom! Das Schlagwort von der ‘weltbesten Autonomie’ hat mit der Realität nichts zu tun. Länder wie Åland zeigen hingegen, wie eine wirkliche Modellautonomie aussieht”, so die Bewegung.

“Aus diesen Gründen gilt es, die bestehenden autonomen Rechte vehement zu verteidigen und stetig auszubauen. Letztendlich darf aber nie vergessen werden, warum es zur Autonomie gekommen ist und was sie definiert: Die Autonomie ist ein ethnisches Schutzinstrument zum Schutz der österreichischen Minderheit in Italien, der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler. Der beste Schutz vor Italien wird aber immer sein, nicht zu Italien zu gehören”, heißt es abschließend.