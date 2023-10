75 Jahre SGBCISL

Bozen – Der Südtiroler Gewerkschaftsbund wurde am 17. Oktober 1948 als Gewerkschaft aller Sprachgruppen in Südtirol gegründet. Seit seiner Gründung setzt sich der SGBCISL sprachgruppenübergreifend für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller ArbeitnehmerInnen und RentnerInnen in Südtirol ein. Heute ist der SGBCISL mit über 54.000 Mitgliedern Südtirols größter Gewerkschaftsbund.

Das 75. Gründungsjubiläum ist heute (16.10.) im NOI Techpark in Bozen mit Gästen, Delegierten und Mitarbeitern gefeiert worden. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Unsere Werte, unsere Geschichte – für Solidarität und soziale Gerechtigkeit“.

Beim Jubiläum wurde nicht nur auf die Gründungswerte und ein Dreivierteljahrhundert Geschichte zurückgeblickt – unter anderem über Kurzinterviews mit ehemaligen Generalsekretären – es war auch ein Anlass, in die Zukunft zu schauen: „Die Gesellschaft und der Arbeitsmarkt befinden sich in einem tiefen Wandel, die Ungleichheiten verschärfen sich. Angesichts der vielen, auch neuen Herausforderungen ist die Gewerkschaft als Sozialpartner und Interessenvertretung besonders gefordert, bereit zu sein um Antworten zu geben, so SGBCISL-Generalsekretärin Donatella Califano.

Es werde die Gewerkschaft auch in Zukunft brauchen, gerade wenn es um die Verteidigung von Rechten und die Themenbereiche Umverteilung, Gerechtigkeit und Gleichheit geht, damit in diesen Zeiten der Veränderung niemand zurückbleibt, so Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinem Grußwort.

Giorgio Graziani vom gesamtstaatlichen CISL-Sekretariat hob im abschließenden Beitrag die Besonderheiten des SGBCISL und seines interethnischen Organisationsmodells hervor und betonte, dass es dem SGBCISL im Laufe der Jahre gelungen sei, vereint in der Vielfalt zu bleiben.

Die zahlreichen Teilnehmer/innen an der Jubiläumsfeier haben ein besonderes Präsent erhalten: das frisch gedruckte Lesebuch mit einer Auswahl von Artikeln, die Sepp Stricker 20 Jahre lang unter der Rubrik „Standpunkt“ für die SGBCISL-Mitgliederzeitschrift „Solidarität“ beigesteuert hat – die Publikation ist Dank und Anerkennung für den wertvollen Beitrag, den der ehemalige Arbeiterpriester und Metallergewerkschafter über die Jahre für die Organisation geleistet hat.