775 Obdachlose sind in Bozen untergebracht

Bozen – In Bozen sind derzeit rund 775 Obdachlose untergebracht. Das haben Bürgermeister Renzo Caramaschi und Sozialstadtrat Juri Andriollo am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Bozen erklärt.

„Bozen ist eine solidarische Stadt und übernimmt ihren Teil der Verantwortung“, betonte Caramaschi gleich zum Auftakt.

393 Obdachlose wohnen in Unterkünften, die von der Stadtgemeinde finanziert werden und einen Beitrag des Landes von 40 Prozent erhalten. Weitere 55 Obdachlose werden in privaten Einrichtungen betreut und 22 Personen sind in der Romstraße untergebracht.

305 Obdachlose sind auf Einrichtungen aufgeteilt, die vom Land und vom Innenministerium geführt werden.

Laut Andriollo kommen wieder deutlich mehr Flüchtlinge über die Brennerroute. Rund 100 Personen stehen derzeit hingegen noch auf der Warteliste für einen Kälteschlafplatz.