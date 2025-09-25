Abbas: Hamas spielt in künftiger Regierung keine Rolle

Von: APA/AFP

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat sich strikt gegen eine Beteiligung der radikalislamischen Hamas an einer künftigen palästinensischen Regierung ausgesprochen. “Die Hamas wird keine Rolle in der Regierung zu spielen haben”, sagte Abbas in einer am Donnerstag per Videoschaltung an die UNO-Vollversammlung in New York übertragenen Rede. Zugleich betonte Abbas, die Hamas und andere Gruppen würden ihre Waffen an eine künftige Palästinenserregierung abgeben müssen.

Der Präsident war nicht persönlich in der Vollversammlung zugegen, weil die USA ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt haben. Abbas und seine säkulare Fatah-Partei stehen seit Langem in Rivalität zur Hamas. Die von Abbas geleitete Autonomiebehörde regiert im von Israel besetzten Westjordanland. Im Gazastreifen hatte die Hamas 2007 die alleinige Kontrolle übernommen und die Fatah gewaltsam verdrängt.

Abbas: Hamas-Angriff repräsentiert nicht palästinensisches Volk

In seiner bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung übertragenen Rede sagte Abbas, dass der von der Hamas und mit ihr verbündeten Kämpfern verübte Großangriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 eine Handlung gewesen sei, die “nicht das palästinensische Volk repräsentiert.” Er betonte: “Trotz all des Leidens unseres Volkes lehnen wir ab, was die Hamas am 7. Oktober ausgeführt hat.” Abbas unterstrich auch: “Wir lehnen den Antisemitismus ab.”

Beim Hamas-Überfall auf Israel vor fast zwei Jahren wurden mehr als 1.200 Menschen getötet und 251 weitere Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch in dem Palästinensergebiet vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 65.400 Menschen getötet.

Vorwurf des Kriegsverbrechens an Israel

Abbas verurteilte in seiner UNO-Ansprache das harte Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen als “ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Er warf Israel vor, mit seinen “Verbrechen” im Gazastreifen “eines der fürchterlichsten Kapitel der menschlichen Tragödie des 20. und 21. Jahrhunderts geschrieben zu haben”.

Die von Abbas geleitete Palästinenserbehörde (PA) war im Juli von der US-Regierung mit Sanktionen belegt worden, weil sie den “Terrorismus” unterstütze. Das zudem gegen Abbas verhängte Einreiseverbot verhinderte seine persönliche Teilnahme an der UNO-Generaldebatte, zu der jedes Jahr Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach New York kommen.

Die UNO-Vollversammlung beschloss aber mit überwältigender Mehrheit, dass Abbas sich per Video zuschalten konnte. Am Freitag hält dann er israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seine UNO-Rede, er wird in der Vollversammlung anwesend sein.

Die Rede von Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist für Donnerstagabend geplant. Daneben standen unter anderem die Vertreter der Niederlande, Belgiens und Italiens sowie EU-Ratspräsident Costa auf der Rednerliste.