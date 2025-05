Abwärtstrend bestätigt sich

Von: mk

Bozen/Meran – Nun ist die Wahlbeteiligung bei den Stichwahlen in Bozen und Meran auch bis 17.00 Uhr bekannt. Weil weder in Bozen noch in Meran keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hat, entscheidet sich am heutigen Sonntag in beiden Städten, wer das Bürgermeisteramt übernehmen darf.

In Bozen dürfen sich insgesamt 81.752 Personen an der Wahl beteiligen und in der Passerstadt 31.596.

Während in Bozen bis 17.00 Uhr 22.347 Wählerinnen und Wähler (27,3 Prozent) zur Urne geschritten sind, waren es in der Passerstadt 8.834 Wahlberechtigte. Dies entspricht einem Anteil von 28 Prozent. Im Jahr 2020 waren es in Bozen noch 35,4 Prozent bzw. 34,4 Prozent in Meran.

Damit bestätigt sich der Abwärtstrend in Sachen Wahlbeteiligung, der sich bereits am Vormittag abgezeichnet hat.

Während es in der Landeshauptstadt zwischen Claudio Corrarati vom Mitterechts-Bündnis und Juri Andriollo (Mittelinks) zu einem rein italienischsprachigen Duell kommt, treten in Meran der amtierende Bürgermeister Dario Dal Medico und seine Stellvertreterin Katharina Zeller gegeneinander an.

Daten über die Wahlbeteiligung werden gibt es noch einmal um 22.00 Uhr, nachdem die Wahllokale geschlossen sind. Auch mit der Auszählung der Stimmen wird sofort im Anschluss begonnen.