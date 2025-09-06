Aktuelle Seite: Home > Politik > Adoption: STF bringt überarbeiteten Antrag in den Landtag ein
Die Geburtenrate sinkt

Adoption: STF bringt überarbeiteten Antrag in den Landtag ein

Samstag, 06. September 2025 | 16:06 Uhr
Baby 1995 lag Anteil der Geburten per Sectio noch bei 12,4 Prozent
APA/APA/dpa/Fabian Strauch
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In der September-Sitzung des Landtags will die Süd-Tiroler Freiheit einen überarbeiteten Beschlussantrag zum Thema Adoption einbringen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen zur Adoptionsfreigabe in Südtirol für Frauen in schwierigen familiären Situationen zu verbessern und das Bewusstsein für diese Möglichkeit zu stärken.

Bereits im Mai hatte der Abgeordnete Bernhard Zimmerhofer einen entsprechenden Antrag vorgelegt, der im Plenum zu einer ausführlichen Diskussion geführt hatte. Nun soll die überarbeitete Fassung zur Abstimmung kommen.

Hintergrund ist die geringe Zahl von Kindern, die in Südtirol nach der Geburt zur Adoption freigegeben werden – diese liegt pro Jahr im einstelligen Bereich. Nach Angaben der Süd-Tiroler Freiheit geschieht dies meist in Notsituationen der Mutter. Frauen und Familien dürften in solchen Fällen nicht ohne ausreichende Informationen und Unterstützung bleiben, heißt es im Antrag.

Die Bewegung verweist zudem auf die demografische Entwicklung: Während 1975 in Südtirol noch ein Geburtenüberschuss von rund 2.800 verzeichnet wurde, lag er 2021 bei weniger als 200. Die Geburtenrate beträgt derzeit 1,51 Kinder pro Frau und sinkt weiter.

Mit dem Antrag fordert die Süd-Tiroler Freiheit die Landesregierung auf, gezielte Sensibilisierungsmaßnahmen und Förderprogramme rund um das Thema Adoption zu erarbeiten. Adoption könne für Kinder eine Chance auf ein stabiles familiäres Umfeld bieten, heißt es.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
113
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
85
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
83
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 