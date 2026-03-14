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Israelische Attacken gehen weiter

Ärzte und Sanitäter bei Israel-Angriff im Libanon getötet

Samstag, 14. März 2026 | 11:10 Uhr
Israelische Attacken gehen weiter
APA/APA/AFP/JALAA MAREY
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Von: APA/dpa

Im Libanon sind offiziellen Angaben zufolge mindestens zwölf Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff im Dorf Burj Kalauiyeh im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch.

“Solche Attacken stehen im Widerspruch zum Völkerrecht, das medizinisches Personal schützt”, teilte das Ministerium mit. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem im Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden. Israels Armee teilte auf Anfrage zunächst mit, den Vorfall zu prüfen.

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