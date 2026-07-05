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AfD-Parteispitze: Tino Chrupalla und Alice Weidel

AfD-Parteitag endet mit Reden von Weidel und Chrupalla

Sonntag, 05. Juli 2026 | 05:05 Uhr
AfD-Parteispitze: Tino Chrupalla und Alice Weidel
APA/APA/dpa/Katharina Kausche
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Von: APA/AFP

Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht am Sonntag in der ostdeutschen Stadt Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei “Alternative für Deutschland” (AfD) zu Ende. Die Delegierten in den Messehallen der thüringischen Landeshauptstadt hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Weidel ging mit 81,3 Prozent der Delegiertenstimmen gestärkt aus der Wahl hervor, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla bekam mit 70 Prozent einen Dämpfer.

Beide schworen die in Teilen rechtsextreme Partei auf eine Übernahme von Regierungsverantwortung ein. Begleitet wird der Parteitag vom Protest zehntausender Demonstrierender. Die Polizei und die Initiatoren der Anti-AfD-Demonstrationen wollen am Sonntagnachmittag in Pressekonferenzen eine Bilanz des Protestwochenendes ziehen. Größere Zwischenfälle bei den Kundgebungen der AfD-Gegner waren am Samstag ausgeblieben.

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