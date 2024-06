Ahrntal: “Abwanderung macht Sorgen”

Von: luk

Ahrntal – Kein Gebiet in Südtirol ist so stark von Abwanderung betroffen wie das obere Ahrntal. Das zeigt eine WIFO-Studie, die die letzten zehn Jahre untersucht hat. „Um diesen Trend zu stoppen, braucht es günstige Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Familien“, betont der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer. Er hat dazu bereits eine Reihe von Anfragen und Vorschlägen im Landtag eingebracht.

„Um attraktive Lebensbedingungen für Familien mit Kindern auch in den entlegensten Gebieten bieten zu können, bedarf es guter Anschlüsse an das öffentliche Verkehrs- und Glasfasernetz, sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Von zentraler Bedeutung ist auch der Schutz der Almwirtschaft, dazu bedarf es dringend einer Überarbeitung der gesamtstaatlichen und europäischen Programme zur Wiederansiedlung von Wolf und Bär“, unterstreicht Bernhard Zimmerhofer.

“Konkrete Vorschläge wären beispielsweise die offizielle Anerkennung der Höhlentherapie (Speläotherapie) gegen Atemwegserkrankungen im Klimastollen von Prettau, als ein ergänzendes Angebot zur Schulmedizin; die Übernahme der Neugersdorfer Hütte durch die Gemeinde zur touristischen Nutzung, ein Fahrradverbindungsweg Ahrntal-Zillertal, ein durchgehender Fahrradweg an der orografisch linken Seite der Ahr; der Ausbau der alten Kaserne in St. Peter zu einem Fahrradservice-Zentrum mit angeschlossenem Gastbetrieb, Fahrradverleih, Reparatur und Shuttledienst”, so der Landtagsabgeordnete.

„Anstatt viel Steuergeld für Olympia oder für überzogene Straßenbauprojekte zu investieren, sollten nachhaltige Projekte gegen die Abwanderung gefördert werden. Leider wurden sämtliche Vorschläge bisher nicht umgesetzt“, bedauert Bernhard Zimmerhofer. Und weiter: „Wir wollen, dass sich unsere Jugend und Familien mit Kindern vor Ort eine Zukunft aufbauen können, deshalb müssen wir jetzt konkrete Maßnahmen setzen! Nochmal zehn Jahre einen solchen Aderlass an Einwohnern können wir uns nicht leisten.“