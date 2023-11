Ahrntal: STF denkt schon an die Gemeinderatswahl

Ahrntal – Die Gemeinde Ahrntal war schon immer eine Hochburg der Süd-Tiroler Freiheit. In keiner anderen Gemeinde hat die Bewegung so viele Mitglieder. Bei der kommenden Gemeinderatswahl will man am Erfolg der Landtagswahl anschließen.

Um dafür die Weichen zu stellen, trafen sich der neu gewählte Landtagsabgeordnete Bernhard Zimmerhofer, die Gemeinderäte Florian Mölgg und Benjamin Rauchenbichler, sowie der ehemalige Gemeinderat Erich Kaiser zu einem Strategiegespräch.

Nach der Analyse der Landtagswahlen auf Landes- und Bezirksebene wurde vereinbart, die derzeitige Erfolgswelle der Süd-Tiroler Freiheit bestmöglich zu nutzen, um sich aktiv um neue Mitglieder und geeignete Kandidaten für die nächsten Gemeinderatswahlen in eineinhalb Jahren zu bemühen.

„Die Funktionäre der Süd-Tiroler Freiheit haben langjährige politische Erfahrung gesammelt, sind gut gerüstet und bereit, um künftig Regierungsverantwortung zu übernehmen. Denn nur wer mitregiert, hat die Möglichkeit, seine politischen Ziele auch umzusetzen“, betont Zimmerhofer.