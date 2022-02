Alfreider trifft Vertreter des Seniorenbundes

Bozen – Verschiedene Themen rund um den öffentlichen Nahverkehr haben Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und die Vorsitzenden des Südtiroler Seniorenbunds vor Kurzem gemeinsam besprochen.

­­

Im Mittelpunkt des kürzlich stattgefundenen Treffens zwischen Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und dem Vorsitzenden des Südtiroler Seniorenbundes Otto von Dellemann und dessen Stellvertreterin Lisa Strobl standen die neuen gedruckten Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Ausbau des digitalen Angebotes. Landesrat Alfreider unterstrich dabei, dass der konstante Austausch mit den Senioren für die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in Südtirol wichtig sei: “Wir wissen, wie wichtig die öffentliche Mobilität für die Senioren ist, wenn sie bequem, sicher und umweltfreundlich in Südtirol unterwegs sein wollen.”

Zusammen mit dem Südtiroler Seniorenbund, der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund und dem Katholischen Verband der Werktätigen (KVW) wird auch dieses Jahr die Zusammenarbeit für die Verteilung der gedruckten Bezirksfahrpläne fortgeführt. “Zusätzlich gibt es heuer erstmals neue Fahrplanboxen aus Karton, in denen alle Bezirksfahrpläne gesammelt aufbewahrt werden können”, sagte Alfreider. Auch der Vorsitzende von Dellemann begrüßte die Zusammenarbeit und die den Austausch mit den Seniorenvereinigungen: “Sei es die gedruckten als auch die digitalen Fahrpläne sind eine wichtige Informationsquelle. Speziell die gedruckten Fahrpläne werden von den Senioren sehr gerne in Anspruch genommen.”

Die gedruckten Bezirksfahrpläne werden in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) verteilt. Die Fahrplanbroschüren sowie auch die Sammelboxen sind kostenlos erhältlich: am Bozner Busbahnhof, beim Infopoint Mobile in Brixen, beim Infopoint der SASA in Meran, Rennweg, sowie beim Busbahnhof in Bruneck.

Zusätzlich sind die stets aktuellen Fahrpläne jederzeit online einsehbar, und zwar auf der Webseite www.suedtirolmobil.info in den drei Landessprachen Deutsch, Italienisch und Ladinisch sowie auf Englisch. Die App südtirolmobil lässt sich über Google Play Store für Android-Geräte oder App Store für iPhone herunterladen.

­

­