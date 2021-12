“Alles, nur kein Porsche”

Bozen – Rudi Benedikter, der Präsident der Wirtschaftskommission im Bozner Gemeinderat, zeigt sich darüber empört, dass der Hauptgewinn der Weihnachtslotterie in Bozen möglicherweise ein Porsche sein könnte.

Wenn als Hauptgewinn dieser Weihnachtslotterie ein Porsche „Macan“ vorgesehen ist, dann sei das schlichtweg ein Skandal, erklärt Benedikter in einem Schreiben an die zuständige Stadträtin. Der Preis sei einer prämierten Klimagemeinde „Gold“ unwürdig und stehe in krassem Kontrast zu den grünen Zielen des Regierungsprogrammes.

Bevor seine Kommission am 18. Oktober dem Vorschlag für einen Beitrag von 100.000 Euro für das WeLoveBz-Projekt „Weihnachtslotterie“ einstimmig genehmigte, habe Benedikter die Frage gestellt, welche Gewinne denn in dieser Lotterie vorgesehen seien. „Und ich sagte ‚hoffentlich keine Autos!‘ Die Antwort lautete: ‚ Die Details müssen alle noch organisiert werden‘“, schreibt Benedikter.

Nun scheinen aber Nägel mit Köpfen gemacht worden zu sein. „Dem Klimaschutz, dem Umweltschutz zum Hohn fördert die Gemeinde auf diese Weise eine luftverpestende Protzkarre, unterläuft damit alle unsere Bemühungen, mit gutem Beispiel voranzugehen“, zeigt sich Benedikter entgeistert.